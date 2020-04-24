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توك شو

يسبب كوراث.. استشارى تغذية يحذر من شرب الشاي بعد الإفطار مباشرة.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:41 م
بهاء ناجى ، إستشارى
بهاء ناجى ، إستشارى التغذية العلاجية والسمنة
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شيرين عادل
قال الدكتور  بهاء ناجى ، إستشارى التغذية العلاجية والسمنة  ، إن إعتياد الكثير من الأفراد على احتساء الشاى بعد تناول الطعام مباشر عادة غير صحية على الإطلاق وتسبب أمراض.

وأوضح  إستشارى التغذية العلاجية والسمنة  ، خلال استضافته مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح عبر فضائية اكسترا نيوز أن احتساء شرب الشاى بعد تناول الطعام مباشرة يؤثر على  امتصاص الحديد ويسبب الأنيميا .

وأشار   الدكتور  بهاء ناجى  ، إلى أن عبارة " نحبس ب الشاى بعد الأكل  "  والمنتشرة بكثرة فى قاموس المصريين لابد من استبدالها نهائيأ  عن طريق أخد راحة ساعة بعد تناول الطعام ومن ثم احتساء الشاى .

ولفت  الدكتور  بهاء ناجى ،   إلى أن احتساء الشاى بعد تناول الطعام  ب ساعة يساعد على إعطاء الأمعاء  والمعدة فرصة لإمتصاص الطعام  ومن ثم يستقبل  مشروب الشاى .

وتابع لدكتور  بهاء ناجى ، إاستشارى التغذية العلاجية والسمنة  ، أن احتساء الشاى بعد الأكل أو بعد الإفطار مباشرة بسبب أيضأ حموضة بالمعدة   ، لافتأ إلى أن  شرب المياه الغازية بعد الأكل مباشرة أيضأ يسبب مشاكل صحية نظرأ لوجود إنزيمات تهضم الأكل فمع دخول سوائل أخرى يخفف تركيز الإنزيمات الهاضمة وتسبب الانتفاخ .
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