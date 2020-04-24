يسبب كوراث.. استشارى تغذية يحذر من شرب الشاي بعد الإفطار مباشرة.. فيديو

قال الدكتور بهاء ناجى ، إستشارى التغذية العلاجية والسمنة ، إن إعتياد الكثير من الأفراد على احتساء الشاى بعد تناول الطعام مباشر عادة غير صحية على الإطلاق وتسبب أمراض.





وأوضح إستشارى التغذية العلاجية والسمنة ، خلال استضافته مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح عبر فضائية اكسترا نيوز أن احتساء شرب الشاى بعد تناول الطعام مباشرة يؤثر على امتصاص الحديد ويسبب الأنيميا .





وأشار الدكتور بهاء ناجى ، إلى أن عبارة " نحبس ب الشاى بعد الأكل " والمنتشرة بكثرة فى قاموس المصريين لابد من استبدالها نهائيأ عن طريق أخد راحة ساعة بعد تناول الطعام ومن ثم احتساء الشاى .





ولفت الدكتور بهاء ناجى ، إلى أن احتساء الشاى بعد تناول الطعام ب ساعة يساعد على إعطاء الأمعاء والمعدة فرصة لإمتصاص الطعام ومن ثم يستقبل مشروب الشاى .





وتابع لدكتور بهاء ناجى ، إاستشارى التغذية العلاجية والسمنة ، أن احتساء الشاى بعد الأكل أو بعد الإفطار مباشرة بسبب أيضأ حموضة بالمعدة ، لافتأ إلى أن شرب المياه الغازية بعد الأكل مباشرة أيضأ يسبب مشاكل صحية نظرأ لوجود إنزيمات تهضم الأكل فمع دخول سوائل أخرى يخفف تركيز الإنزيمات الهاضمة وتسبب الانتفاخ .