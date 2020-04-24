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فن

ياسر جلال يرد على تصوير مشاهد التجمعات في "الفتوة" رغم كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:43 م
ياسر جلال
ياسر جلال
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محمد نحلة
كشف الفنان ياسر جلال عن أجواء التصوير التي عاشوها في مسلسل "الفتوة في ظل انتشار فيروس كورونا، وهل اثرت تلك  الظروف على مشاهد التجمعات بالعمل.

وقال في تصريحات ل" صدى البلد":"لم يتم حذف أى مشاهد بها تجمعات خاصة أننا انتهينا من المشاهد التي بها أعداد كبيرة قبل ظهور فيروس كورونا".

وتابع:" أما بعد وجود هذا المرض مع المشاهد المتبقية فكنا حريصين جدا،  ودائما كان معنا فريق طبي يقوم بتطهير لوكيشن التصوير بالكلور وغيره من المواد، وطوال الوقت كان هناك طبيب متخصص يقوم بقياس درجة الحرارة لكل فريق العمل ومستعد دائما للتدخل إذا حدث شيء.

مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.


ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال يقوم بالتصوير لمسلسل الجديد الفتوه الذي من المقرر ان يتم عرضة في رمضان القادم ويشارك في البطولة الفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.


ويسجل "الفتوة" التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدموا سويًا مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى والذى شارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل.

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