خالد الجندي يزف بشرى من الأوقاف عن المساجد في رمضان

قال الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض المواطنين تواصلوا معهم وطلبوا منهم محاولة العمل على إذاعة القرآن قبل صلاة المغرب بالمساجد، مضيفًا: «الناس تبكي لكي تسمع قرآن المغرب قبل الأذان في المساجد، وخاصة في القرى».





وأضاف الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أنه تواصل مع الشيخ جابر طايع، مسئول القطاع الديني بوزارة الأوقاف، للحديث معه حول هذا الأمر، فأكد له أن وزارة الأوقاف ليست طرفًا في الموضوع، ولم تصدر قرارًا بمنع قراءة القرآن في المساجد قبل أذان المغرب.









وتابع: وقرار قراءة القرآن في المساجد حكمه حكم المسكوت عنه، ومعنى المسكوت عنه أي فلو تم تشغيله في قرية ولم يعترض أحد، وكان هناك توافق بين أهل القرية لن يتم منعه، ولكن حال تسبب في مشكلة أو اعتراض أحد الأهالي فسوف تتدخل وزارة الأوقاف.





ولخص الشيخ خالد الجندي ذلك بأنه إذا اتفق أهل القرية على أن تشغيل القرآن الكريم في الميكروفون الخارجي للمسجد لا يسبب المشاكل للطلاب والمرضى فيحق لهم التشغيل، أما إذا اعترض أحدهم فلا يتم تشغيل القرآن.



