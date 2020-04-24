AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

شاهد.. اللجنة الفنية بكلية الهندسة عين شمس تعلن عن مسابقة اكتشاف المواهب

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:19 م
طلاب هندسة
طلاب هندسة
Advertisements
حسام الفقي
بعد مد تعليق الدراسة مرة أخرى لم تتوقف اللجنة الفنية  بكلية الهندسة  جامعة عين شمس عن الأنشطة الفنية وإخراج مواهبهم، حيث قام الطلاب بعمل فيديو اونلاين يخرجون فيه مواهبهم الفنية من خلال : مشهد - مونولوج مسرحى - حكى - التمثيل الصامت - stand up comedy - تقليد المشاهير.

وقدم الطلاب الأعمال الفنية والمواهب من خلال الموقع الرسمي للجنة الفنية للكلية  بعد منع التجماعات حفاظا على سلامة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وعلى سبيل المثال ، قدم طلاب كليسة الهندسة بعض الأعمال مثل تمثيل مشهد _مونولج مسرحي _حكي _التمثيل الصامت وتنافس كثير من الطلاب في عرض مواهبهم.

الجدير بالذكر، أنه أعلنت الصفحة الرسمية بكلية الهندسة جامعة عين شمس بعض القرارات الخاصة بطلاب النقل بالكلية.

وجاء في البيان الصادر من الكلية كالآتي:
إعمالا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وفي ضوء قرارات مجلس الجامعة يوم الخميس 23 ابريل، قررت إدارة الكلية:

- توقف الدراسة عبر منصات التعلم الالكتروني بكليات الجامعة يوم الخميس ٣٠ ابريل. 
- لا يتم احتساب درجات لأعمال السنة لفرق النقل للفصل الدراسي الثاني ربيع ٢٠٢٠ أو درجات لامتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني Midterm
- يتم تقييم أداء الطلاب لمقررات فرق النقل للفصل الدراسي الثاني على أساس رسالة بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) وسوف يعلن عن تفاصيلها قبل ٧ مايو مع عدم اللجوء إلى الامتحانات الإلكترونية. 
- تأجيل امتحانات مقررات التخلفات. 

وسوف تصدر الكلية لاحقا المزيد من التفاصيل بخصوص الحالات المختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد هندسة عين شمس: رفع الغياب أسبوعين للطلاب في هذه الحالة

عميد هندسة عين شمس: تأجيل امتحانات الميدتيرم أسبوعًا فقط

أبرزها إجارة أسبوع لالتقاط الأنفاس.. 14 توصية من اجتماع هندسة القاهرة بطلابها

عميد هندسة عين شمس: امتحانات الفصل الدراسي الثاني في موعدها حسب قرار المجلس الأعلى

حقيقة إلغاء امتحانات نهاية العام الدراسي بـ جامعة عين شمس

أبرز مطالب الكليات العملية بعد قرار "الأعلى للجامعات"... طلاب النقل بالجامعات يشكرون وزير التعليم العالي .. طلاب جامعة عين شمس يتصدرون جوائز مهرجان إبداع في موسمه الثامن

ترشيحاتنا

إصابة زوجة أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

بشرى سارة لـ الزمالك والأهلي أمام الرجاء والوداد المغربي في نصف نهائي أبطال أفريقيا

أول تعليق من رامز جلال بعد مقلب غادة عادل

عالم روسي شهير يدعى تخليق الصين لـ فيروس كورونا .. تفاصيل

الصين بدون وفيات من فيروس كورونا لليوم التاسع على التوالي

بعد أيام من المعاناة.. فيروس كورونا ينتصر على أشهر أطباء القلب بقنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالقبعة .. ميريام فارس تتألق بإطلالة بسيطة

لون شعر جديد.. نيللي كريم بإطلالة بسيطة في أول أيام رمضان

هيونداي تحول طرازات خاصة إلى إنتاجية.. فيديو وصور