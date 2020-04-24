شاهد.. اللجنة الفنية بكلية الهندسة عين شمس تعلن عن مسابقة اكتشاف المواهب

بعد مد تعليق الدراسة مرة أخرى لم تتوقف اللجنة الفنية بكلية الهندسة جامعة عين شمس عن الأنشطة الفنية وإخراج مواهبهم، حيث قام الطلاب بعمل فيديو اونلاين يخرجون فيه مواهبهم الفنية من خلال : مشهد - مونولوج مسرحى - حكى - التمثيل الصامت - stand up comedy - تقليد المشاهير .





وقدم الطلاب الأعمال الفنية والمواهب من خلال الموقع الرسمي للجنة الفنية للكلية بعد منع التجماعات حفاظا على سلامة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى سبيل المثال ، قدم طلاب كليسة الهندسة بعض الأعمال مثل تمثيل مشهد _مونولج مسرحي _حكي _التمثيل الصامت وتنافس كثير من الطلاب في عرض مواهبهم.





الجدير بالذكر، أنه أعلنت الصفحة الرسمية بكلية الهندسة جامعة عين شمس بعض القرارات الخاصة بطلاب النقل بالكلية.

وجاء في البيان الصادر من الكلية كالآتي:

إعمالا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وفي ضوء قرارات مجلس الجامعة يوم الخميس 23 ابريل، قررت إدارة الكلية:

