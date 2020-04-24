الوداد المغربي يكشف عن استعداداته لمواجهة الاهلي فى نصف نهائي ابطال افريقيا

كشف الاسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لنادي الوداد المغربي عن استعداداته لمباراة الاهلي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .
أكد جاريدو ، في حوار مع قناة "GOL" الإسبانية ونقله موقع "le360" المغربي ، أن فريقه سينافس بشراسة هذا الموسم، من أجل الفوز بلقبي الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا .
وتابع ، قمنا بتعديل على البرنامج الإعدادي للاعبين في الحجر الصحي المفروض، بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا، تماشيا مع خصوصية شهر رمضان ، مضيفا ، أتوقع أن تستأنف التدريبات الجماعية نهاية شهر مايو المقبل على أن يخوض الفريق الأحمر مبارياته في منتصف شهر يونيو المقبل.
واختتم جاريدو ، تصريحاته ، لا شيء رسمي لحدود الساعة، الأمر المؤكد هو أننا سننافس وبشراسة لتحقيق المبتغى محليا وقاريا.
وتأهل الوداد المغربي الي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على النجم الساحلي التونسي 2-1 مجموع مباراتي الذهاب والإياب
ومن المقرر أن يلتقي الوداد مع الأهلي في دور نصف النهائي، في موعد يحدده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، بعد أن تم تأجيل المباراة التي كان مقررًا لها أو مايو المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.