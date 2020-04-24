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فن

لسه بتتخض مني.. رامز جلال يعلق على غادة عادل بعد مقلب مجنون رسمي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:49 م
رامز وغادة
رامز وغادة
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محمد بدران
نشر الفنان رامز جلال، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع انستجرام بعد أولى حلقات برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي»، والتي كانت ضيفتها الفنانة غادة عادل.

وعلق رامز قائلا: «فات ١٦ سنه وغادة عادل لسه بتتخض مني .. #رامز_مجنون_رسمي #رامز_جلال".

وقعت الفنانة غادة عادل، في مقلب برنامج الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الجمعة، والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأ أنه ضحية الفنان.

وحاولت الفنانة غادة عادل بمحاولة ضرب الفنان رامز جلال، بعد أن استطاعت أن تتخلص من الكرسي التي كانت مربوطة فيه خلال مقلب رامز مجنون رسمي، قبل أن تقع في الماء من جديد، ضمن أحداث المقلب.

دخلت الفنانة غادة عادل في نوبة بكاء هستيري، من حالة الخوف والهلع الذي تسبب فيه رامز جلال، في المقلب، قبل أن تصرخ بشدة.

وخلال المقلب، دخل جلال، بشكل صادم بعد أن قطع صورة له كان يقف خلفها، وظهر فاجأة أمام غادة عادل، التي كانت تجلس على كرسي مخصص للمقلب، الأمر الذي تسبب في إصابتها بالذهول.

فيما جاوبت، عن سؤال بشأن الطلاق، قائلة :"الطلاق والجواز والخلفة كلها حاجات موجودة في حياتنا ومفيهاش مشاكل وبشوفها عادية، وعملي لم يأخذني من أولادي وهم لا يعتبروني أمهم والعلاقة بيننا جيدة".

وأضافت الفنانة، أن لديها خمسة أبناء، فيما سخر رامز جلال منها، قائلا: "أرنبة قاعدة معانا".

ووجه رامز جلال، عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

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