أخبار رامز جلال.. غادة عادل أولى ضحاياه.. الفنان يتابع برنامجه في الحجر الصحي.. وعصام كاريكا يفضحه

تصدر الفنان رامز جلال مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الماضية، وذلك بعد عرض أولى حلقات برنامج المقالب الخاص به «رامز مجنون رسمي» المعروض عبر قناة mbc الفضائية.
ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز أخبار الفنان رامز جلال الأخيرة على موقعنا.
تأكيدًا لانفراد موقع "صدى البلد"، عاد الفنان رامز جلال إلى القاهرة الثلاثاء، بعد إنتهاء تصوير برنامجه "رامز مجنون رسمي" في دبي، وذلك بعد فتح رحلات طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج.
تحدث الفنان عصام كاريكا، من خلال برنامجه الإذاعي «كاريكا وحواديتو» عن كواليس وقوعه في برامج المقالب التي عرضت مسبقًا عبر الشاشة الصغيرة في الموسم الرمضاني.
وقعت الفنانة غادة عادل، في مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «أم بي سي مصر»، مساء اليوم الجمعة، والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.
نشر الفنان رامز جلال، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد أولى حلقات برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي»، والتي كانت ضيفتها الفنانة غادة عادل.
نشر الفنان رامز جلال، صور عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام بعد أولى حلقات برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي»، والتي كانت ضيفتها الفنانة غادة عادل.