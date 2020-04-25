أخبار رامز جلال.. غادة عادل أولى ضحاياه.. الفنان يتابع برنامجه في الحجر الصحي.. وعصام كاريكا يفضحه

تحدث الفنان عصام كاريكا، من خلال برنامجه الإذاعي «كاريكا وحواديتو» عن كواليس وقوعه في برامج المقالب التي عرضت مسبقًا عبر الشاشة الصغيرة في الموسم الرمضاني.

وقعت الفنانة غادة عادل، في مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «أم بي سي مصر»، مساء اليوم الجمعة، والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.



