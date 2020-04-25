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طريقة عمل فخدة ضانى مع الأرز بالمكسرات

السبت 25/أبريل/2020 - 05:00 ص
طريقة عمل فخدة ضانى
طريقة عمل فخدة ضانى مع الأرز بالمكسرات
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل " فخدة ضانى مع الأرز بالمكسرات " بمذاق لا يقاوم  وشكل يناسب الفطور فى رمضان .
 
مقادير فخدة ضاني مع الأرز بالمكسرات :


20 جرام بودرة الخردل 
20 جرام ملح 
5 جرامات فلفل أسود 
10 جرامات7 بهارات 
20 جرام سكر بني-قراصيا 
2 حبة بصل 
2 حبة جزر 
2 حبة كرفس 
حزمة بقدونس 
12 عرق زعتر 
2 كوب أرز بسمتي 
150 جرام لحم مفروم 
1 ملعقة صغيرة 7 بهارات 
ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة 
رشة جوزة الطيب 
ملح وفلفل أسود 
1 كوب بازلاء خضراء 
2 كوب مرق لحم 
ربع كوب مكسرات منوعة 


طريقة تحضير فخدة ضاني مع الأرز بالمكسرات :


* يفرم الثوم والبصل وتشوح في السمنة أو الزيت ثم يضاف السكر البني

* تشوح جيدا ثم تضاف المكسرات المشكلة والزعتر واللحمة المفرومة

* تشوح جيدا حتى تتعصج اللحمة ثم تضاف البهارات وجوز الطيب وورق لورا وملح وفلفل

* تضاف تعفيرة دقيق حسب الرغبة

* ثم تفتح الفخدة وتوضع بداخلها الحشوة ثم تربط بالدوبارة

* ثم تدهن بعصير الطماطم وتأخذ صدمة على النار حتى تحصل على اللون الذهبي من كل الجهات ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم مع الأرز


لعمل الأرز

* يفرم البصل والجزر والثوم، قبل التشويح على النار

* تضاف اللحمة المفرومة ثم البسلة وتقلب جيدا

* يضاف الأرز البسمتي والمرقة ثم الماء الساخن والملح والفلفل ويترك حتى تمام النضج

* ثم يقدم مع الفخدة والمكسرات المشكلة
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