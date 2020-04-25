يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل " فخدة ضانى مع الأرز بالمكسرات " بمذاق لا يقاوم وشكل يناسب الفطور فى رمضان .
مقادير فخدة ضاني مع الأرز بالمكسرات :
20 جرام بودرة الخردل
20 جرام ملح
5 جرامات فلفل أسود
10 جرامات7 بهارات
20 جرام سكر بني-قراصيا
2 حبة بصل
2 حبة جزر
2 حبة كرفس
حزمة بقدونس
12 عرق زعتر
2 كوب أرز بسمتي
150 جرام لحم مفروم
1 ملعقة صغيرة 7 بهارات
ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
رشة جوزة الطيب
ملح وفلفل أسود
1 كوب بازلاء خضراء
2 كوب مرق لحم
ربع كوب مكسرات منوعة
طريقة تحضير فخدة ضاني مع الأرز بالمكسرات :
* يفرم الثوم والبصل وتشوح في السمنة أو الزيت ثم يضاف السكر البني
* تشوح جيدا ثم تضاف المكسرات المشكلة والزعتر واللحمة المفرومة
* تشوح جيدا حتى تتعصج اللحمة ثم تضاف البهارات وجوز الطيب وورق لورا وملح وفلفل
* تضاف تعفيرة دقيق حسب الرغبة
* ثم تفتح الفخدة وتوضع بداخلها الحشوة ثم تربط بالدوبارة
* ثم تدهن بعصير الطماطم وتأخذ صدمة على النار حتى تحصل على اللون الذهبي من كل الجهات ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم مع الأرز
لعمل الأرز
* يفرم البصل والجزر والثوم، قبل التشويح على النار
* تضاف اللحمة المفرومة ثم البسلة وتقلب جيدا
* يضاف الأرز البسمتي والمرقة ثم الماء الساخن والملح والفلفل ويترك حتى تمام النضج
* ثم يقدم مع الفخدة والمكسرات المشكلة