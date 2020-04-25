يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل " فخدة ضانى مع الأرز بالمكسرات " بمذاق لا يقاوم وشكل يناسب الفطور فى رمضان .

مقادير فخدة ضاني مع الأرز بالمكسرات :









20 جرام بودرة الخردل

20 جرام ملح

5 جرامات فلفل أسود

10 جرامات7 بهارات

20 جرام سكر بني-قراصيا

2 حبة بصل

2 حبة جزر

2 حبة كرفس

حزمة بقدونس

12 عرق زعتر

2 كوب أرز بسمتي

150 جرام لحم مفروم

1 ملعقة صغيرة 7 بهارات

ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

رشة جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود

1 كوب بازلاء خضراء

2 كوب مرق لحم

ربع كوب مكسرات منوعة









طريقة تحضير فخدة ضاني مع الأرز بالمكسرات :









* يفرم الثوم والبصل وتشوح في السمنة أو الزيت ثم يضاف السكر البني





* تشوح جيدا ثم تضاف المكسرات المشكلة والزعتر واللحمة المفرومة





* تشوح جيدا حتى تتعصج اللحمة ثم تضاف البهارات وجوز الطيب وورق لورا وملح وفلفل





* تضاف تعفيرة دقيق حسب الرغبة





* ثم تفتح الفخدة وتوضع بداخلها الحشوة ثم تربط بالدوبارة





* ثم تدهن بعصير الطماطم وتأخذ صدمة على النار حتى تحصل على اللون الذهبي من كل الجهات ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم مع الأرز









لعمل الأرز





* يفرم البصل والجزر والثوم، قبل التشويح على النار





* تضاف اللحمة المفرومة ثم البسلة وتقلب جيدا





* يضاف الأرز البسمتي والمرقة ثم الماء الساخن والملح والفلفل ويترك حتى تمام النضج



