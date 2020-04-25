ولاد امبابة الحلقة الثانية.. خناقة سعد الصغير في فرح شعبي .. فيديو

تدور أحداث الحلقة الثانية من مسلسل ولاد امبابة تطور جديد في الأحداث يتم خطف الشقيقين زمارة وعسلية " مصطفى أبو سريع وسعد الصغير" وذلك أثناء أحيائهما فرح شعبي وبعد أن تحول إلى شغب وخناقات.





ويتسبب زمارة في أزمة إلى بائع الكبدة وذلك بعد أن يرفص الأول دفع ثمن الكبدة.



