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فن

ولاد امبابة الحلقة الثانية.. خناقة سعد الصغير في فرح شعبي .. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 05:49 ص
مسلسل ولاد امبابة
مسلسل ولاد امبابة
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أحمد إبراهيم
تدور أحداث الحلقة الثانية من مسلسل ولاد امبابة تطور جديد في الأحداث يتم خطف الشقيقين زمارة وعسلية " مصطفى أبو سريع وسعد الصغير" وذلك أثناء أحيائهما فرح شعبي وبعد أن تحول إلى شغب وخناقات. 

ويتسبب زمارة في أزمة إلى بائع الكبدة وذلك بعد أن يرفص الأول دفع ثمن الكبدة. 

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، وتقرر جمع شمل أولادها وأحفادها

ويلعب لطفي لبيب دور أحد أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة فريدة سيف النصر، وأبنائها سعد الصغير ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي.
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