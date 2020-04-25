AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

صور جديدة لـ تويوتا يارس كروس الجديدة الـ SUV

السبت 25/أبريل/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت شركة تويوتا عن سيارتها الأحدث والأكثر أهمية للشركة، خلال الفترة الحالية وهى السيارة يارس كروس، فهذه هي الـSUV التي وعدت بها تويوتا منذ أشهر .

وتأتي بتصميم جريء يأخذ هوية يارس إلى مستوى سيارات الـSUV فتأتي يارس كروس بهوية رياضية ومقدمة أنيقة وأقواس عجلات بارزة. ويأتي التصميم الداخلي بسيطًا ومدعمًا بأحدث التقنيات المتوقعة في فئة السيارة، وبمساحات أوسع لراحة الركاب من شقيقتها الصغيرة يارس سيدان.

اقرا ايضا

شاهد.. سيارة صينية تسرق تصميم لاندكروزر كاملا .. صور

لأول مرة شاهد مرسيدس EQE الكهربائية منافسة تسيلا.. صور

3 أسباب لخروج المياه من شكمان السيارة

ستجد يارس كروس العديد من المنافسات، إلا أن القليل منهم سيقدمون خيار الدفع الرباعي المتوفر لدى تويوتا كفئة هجينة من ياريس كروس تحتوي على محرك بنزين 1.5 لتر 3 سلندر ومحرك كهربائي .

ينتج النظام الهجين 114 حصان، ويعمل بشكل اقتصادي لتوفير الطاقة فيقوم محرك الوقود بدفع المحور الأمامي باستمرار بينما يقوم المحرك الكهربائي بدفع المحور الخلفي عند الحاجة لتوفير ثبات إضافي للسيارة على الطريق.

ستقوم الشركة بتجميع يارس كروس في مصنعها الأوروبي في فرنساـ وتهدف لبناء 150,000 سيارة سنويًا وتوزيعها حول العالم.

صور جديدة لـ تويوتا يارس كروس الجديدة الـ SUV
صور جديدة لـ تويوتا يارس كروس الجديدة الـ SUV
صور جديدة لـ تويوتا يارس كروس الجديدة الـ SUV
صور جديدة لـ تويوتا يارس كروس الجديدة الـ SUV
صور جديدة لـ تويوتا يارس كروس الجديدة الـ SUV
صور جديدة لـ تويوتا يارس كروس الجديدة الـ SUV
صور جديدة لـ تويوتا يارس كروس الجديدة الـ SUV
صور جديدة لـ تويوتا يارس كروس الجديدة الـ SUV
صور جديدة لـ تويوتا يارس كروس الجديدة الـ SUV
صور جديدة لـ تويوتا يارس كروس الجديدة الـ SUV
صور جديدة لـ تويوتا يارس كروس الجديدة الـ SUV
صور جديدة لـ تويوتا يارس كروس الجديدة الـ SUV
صور جديدة لـ تويوتا يارس كروس الجديدة الـ SUV
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة .. تويوتا تظهر طرازين جديدين أثناء اختبارهم .. صور

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ S-Class الجديدة على حلبة نوربورجرينج .. صور

تعرف على أحدث معلومات عن فورد موستنج الخارقة.. بالفيديو

تويوتا تعود للعمل فى باريس وتفتتح مصنعها من جديد

اسعار تويوتا TOYOTA اليوم من الوكيل فى مصر

رسميا.. فورد تنتهى من تطوير فوكس RS

ترشيحاتنا

الكاف يدرس استئناف أبطال أفريقيا والكونفدرالية في هذا الموعد

اليوم ذكرى وفاة الفنان سمير وحيد

الفرار من كورونا.. مهاجرون يدفعون مبالغ طائلة للهروب من إسبانيا إلى أفريقيا

الجمهور يهاجم ميس حمدان بسبب إعلان الملابس الداخلية

صلاة قيام الليل فى رمضان.. كنز عظيم لمن أدركها

أحمد فليكس: الأهلي أعظم نادي فى مصر .. ولعبت للزمالك حبًا في أم الدنيا .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة لـ تويوتا يارس كروس الجديدة الـ SUV

يسرا بفستان زفاف ورانيا يوسف تخطف الأنظار.. شاهد إطلالات المشاهير أول يوم رمضان

السلايف حبايب .. 3 صور تجمع هنا الزاهد بزوجة كريم فهمي