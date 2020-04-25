صور جديدة لـ تويوتا يارس كروس الجديدة الـ SUV

أعلنت شركة تويوتا عن سيارتها الأحدث والأكثر أهمية للشركة، خلال الفترة الحالية وهى السيارة يارس كروس، فهذه هي الـSUV التي وعدت بها تويوتا منذ أشهر .

وتأتي بتصميم جريء يأخذ هوية يارس إلى مستوى سيارات الـSUV فتأتي يارس كروس بهوية رياضية ومقدمة أنيقة وأقواس عجلات بارزة. ويأتي التصميم الداخلي بسيطًا ومدعمًا بأحدث التقنيات المتوقعة في فئة السيارة، وبمساحات أوسع لراحة الركاب من شقيقتها الصغيرة يارس سيدان.

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ستجد يارس كروس العديد من المنافسات، إلا أن القليل منهم سيقدمون خيار الدفع الرباعي المتوفر لدى تويوتا كفئة هجينة من ياريس كروس تحتوي على محرك بنزين 1.5 لتر 3 سلندر ومحرك كهربائي .

ينتج النظام الهجين 114 حصان، ويعمل بشكل اقتصادي لتوفير الطاقة فيقوم محرك الوقود بدفع المحور الأمامي باستمرار بينما يقوم المحرك الكهربائي بدفع المحور الخلفي عند الحاجة لتوفير ثبات إضافي للسيارة على الطريق.

ستقوم الشركة بتجميع يارس كروس في مصنعها الأوروبي في فرنساـ وتهدف لبناء 150,000 سيارة سنويًا وتوزيعها حول العالم.