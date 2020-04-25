AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد الجوية: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة بثاني أيام رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 07:43 ص
درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
Advertisements
نورهان خفاجي

تشهد الأحوال الجوية، اليوم السبت، انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة، بالمقارنة بدرجات الحرارة التي سجلتها البلاد أمس الجمعة، حيث وصلت إلى 36 درجة على القاهرة، فيما تسجل اليوم 25 درجة خلال ساعات النهار، بمعدل انخفاض نحو 10 درجات.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائيه صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون حالة الطقس على السواحل الشمالية، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة أحيانا مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحر الأحمر.

بينما يكون حالة الطقس، على شمال الصعيد معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة، وعلى جنوب الصعيد يكون مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على مدن ومحافظات مصر، اليوم، كالتالي:

القاهرة 25/16
الاسكندرية 21/16
بورسعيد 22/17
الاسماعيلية 26/15
السويس 26/15
رفح 22/14
نخل 24/13
نويبع 28/20
طابا 24/17
كاترين 22/8
شرم الشيخ 29/20
مرسى علم 30/20
بني سويف 27/15
قنا 30/21
الاقصر 31/23
أسوان 32/24
أبوسمبل 33/24
الوادي الجديد 31/19
حلايب 30/23

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار من جديد .. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين وحتى الأربعاء

رياح محملة بالأتربة وأمطار.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

أمطار خفيفة ورياح محملة بالأتربة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس

الأرصاد: أمطار خفيفة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على البلاد.. الصغرى بالقاهرة 15

شبورة وأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا بمحافظات الجمهورية

تساقط أمطار خفيفة على الجيزة

ترشيحاتنا

لما كنا صغيرين الحلقة 1.. مفاجأة فى تتر المسلسل بعد خلافات ريهام حجاج وخالد النبوي

مسلسل البرنس الحلقة 1.. خطأ كارثي يشعل السوشيال ميديا

بلا رحمة.. سلخ القطط السوداء وهرسها حية لصنع دواء كورونا في فيتنام

هاشتاج " ياسمين صبري " يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

ابنة الشهيد أحمد اللواح: أخذت 8 عينات كورونا جميعها إيجابية.. وتعافيت اليوم

برلمانية تطالب بتطبيق أشد العقوبات على عناصر مسيرة الكعبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة لـ تويوتا يارس كروس الجديدة الـ SUV

يسرا بفستان زفاف ورانيا يوسف تخطف الأنظار.. شاهد إطلالات المشاهير أول يوم رمضان

السلايف حبايب .. 3 صور تجمع هنا الزاهد بزوجة كريم فهمي