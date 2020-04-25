الأرصاد الجوية: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة بثاني أيام رمضان

تشهد الأحوال الجوية، اليوم السبت، انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة، بالمقارنة بدرجات الحرارة التي سجلتها البلاد أمس الجمعة، حيث وصلت إلى 36 درجة على القاهرة، فيما تسجل اليوم 25 درجة خلال ساعات النهار، بمعدل انخفاض نحو 10 درجات.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائيه صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون حالة الطقس على السواحل الشمالية، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة أحيانا مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحر الأحمر.

بينما يكون حالة الطقس، على شمال الصعيد معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة، وعلى جنوب الصعيد يكون مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على مدن ومحافظات مصر، اليوم، كالتالي:

القاهرة 25/16

الاسكندرية 21/16

بورسعيد 22/17

الاسماعيلية 26/15

السويس 26/15

رفح 22/14

نخل 24/13

نويبع 28/20

طابا 24/17

كاترين 22/8

شرم الشيخ 29/20

مرسى علم 30/20

بني سويف 27/15

قنا 30/21

الاقصر 31/23

أسوان 32/24

أبوسمبل 33/24

الوادي الجديد 31/19

حلايب 30/23