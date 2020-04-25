نزلاء في سجن بالأرجنتين يثيرون شغبا بعد إصابة المأمور بكورونا

قاد العشرات من نزلاء سجن في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، أعمال شغب مطالبين بإجراءات صحية عاجلة، بعد التأكد من وجود حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المنشأة.



وقال مصادر - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت - إن الشرطة طوقت سجن "فيلا ديفوتو" الذي يضم نحو 2200 نزيل في العاصمة الأرجنتينية، فيما سمع دوي انفجارات.



وصعدت مجموعة سجناء إلى سطح المبنى وحرقت عددا من أغطية الستائر، ورمت أغراض على الحراس الذين حاولوا صدهم..ولم تعلق السلطات على أعمال الشغب، كما لم تعط تفاصيل بشأن إمكان وجود إصابات.



وكانت اندلعت أعمال شغب عدة أخرى في السجون الأسبوع الماضي، بما في ذلك في فلورنسيو فاريلا في منطقة بوينس أيرس، حيث توفي سجين وأصيب 20.