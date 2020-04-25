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أخبار العالم

2055 إصابة كورونا و179 وفاة فى ألمانيا خلال ساعات

السبت 25/أبريل/2020 - 09:55 ص
2055 إصابة كورونا
2055 إصابة كورونا و179 وفاة فى ألمانيا خلال ساعات
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سمر صالح
أعلنت السلطات الألمانية اليوم السبت عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 152438، عقب تسجيل 2055 إصابة جديدة.

وقالت الصحة الألمانية أن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفاع إلى 5500 عقب تسجيل 179 وفاة جديدة.

وفى سياق منفصل بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد - "كوفيد 19" أن الفيروس أوقع حتى مساء الجمعة 196,258 حالة وفاة في دول العالم، فيما ارتفعت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم لتصل إلى نحو المليونين و812 ألف شخص، تعافى منهم أكثر من 778 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 15 دولة الجمعة، عن وفاة 40 شخصًا متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 3,619 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك في تراجع عن حصيلة وفيات أمس الخميس التي كانت 43 وفاة، وزيادة عن حصيلة إصابات امس التي كانت 3,210 إصابة جديدة في 16 دولة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 210 دول وأقاليم ومنطقة حول العالم، حيث تم الجمعة اكتشاف نحو 90 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,339 وفاة، حتى الآن، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية الجزء الأكبر منهم، حيث أعلنت الجمعة عن 1,217 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 51,453 شخص، محافظة بذلك على تصدرها جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الإصابات التي بلغت حصيلتها لديها أكثر من 912 ألف شخص، منهم 25,568 إصابة جديدة حتى الآن. والأرقام مرشحة للزيادة في أي لحظة لعامل فرق الوقت بين أمريكا والشرق الأوسط. 

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