رونالدو يرفض مغادرة يوفنتوس





كانت تقارير إيطالية أشارت مؤخرا إلى إمكانية استغلال كريستيانو رونالدو للأزمة الإقتصادية التي يمر بها يوفنتوس للعودة إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.





وذكرت صحيفة " توتو سبورت" الإيطالية، أن رونالدو لا يفكر في مغادرة يوفنتوس، وينوي استكمال عقده مع السيدة العجوز.





وأضافت الصحيفة، أن رونالدو يشعر بارتياح في يوفنتوس، وأنه على اتصال دائم خلال الفترة الأخيرة بالإدارة واللاعبين رغم أزمة كورونا.





وشارك رونالدو في يوفنتوس في 22 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالهما 21 هدفا، وصنع 3 آخرين.





يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا في إيقاف الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا( الإيطالي - الإسباني - الإنجليزي- الألماني - الفرنسي).

أكد تقرير إيطالي اليوم، السبت، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي لا ينوي مغادرة البيانكونيري قبل نهاية عقده في صيف 2022.