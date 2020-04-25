AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رونالدو يرفض مغادرة يوفنتوس

السبت 25/أبريل/2020 - 11:00 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
Advertisements
محمد السعيد
أكد تقرير إيطالي اليوم، السبت، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي لا ينوي مغادرة البيانكونيري قبل نهاية عقده في صيف 2022.

كانت تقارير إيطالية أشارت مؤخرا إلى إمكانية استغلال كريستيانو رونالدو للأزمة الإقتصادية التي يمر بها يوفنتوس للعودة إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة " توتو سبورت" الإيطالية، أن رونالدو لا يفكر في مغادرة يوفنتوس، وينوي استكمال عقده مع السيدة العجوز.

وأضافت الصحيفة، أن رونالدو يشعر بارتياح في يوفنتوس، وأنه على اتصال دائم خلال الفترة الأخيرة بالإدارة واللاعبين رغم أزمة كورونا.

وشارك رونالدو في يوفنتوس في 22 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالهما 21 هدفا، وصنع 3 آخرين.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا في إيقاف الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا( الإيطالي - الإسباني - الإنجليزي- الألماني - الفرنسي).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يحسم الجدل بشأن عودة كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يتلقى خبر سعيدا من الحجر الصحي

بسبب كورونا.. رونالدو يوافق على تخفيض راتبه مع يوفنتوس

شاهد.. كريستيانو رونالدو يتجول في شوارع البرتغال في فسحة من كورونا

كريستيانو رونالدو يقترب من العودة إلى ريال مدريد

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 25-4-2020

سعر الدولار فى البنوك اليوم السبت 25 إبريل 2020

مسلسل البرنس الحلقة 1.. خطأ كارثي يشعل السوشيال ميديا

نهايته خلال شهر.. فرنسا تزف بشرى سارة للعالم حول كورونا

ليفربول يحدد بديل ساديو ماني

السلايف حبايب .. 3 صور تجمع هنا الزاهد بزوجة كريم فهمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر الدين مشروب رمضانى تاريخه يعود لـ 1400 عام.. أدخله الأمويون وارتبط برمضان لهذا السبب

عصرية وبسيطة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات زوجة علي ربيع فى عيد ميلادها

حظر التجول في كاليفورنيا يتسبب فى سقوط فورد موستانج من أعلى جبل..فيديو وصور