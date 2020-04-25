برشلونة يدرس الاعتذار عن استكمال الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن موقف فريق برشلونة من استكمال بطولة الدورى الاسباني الموسم الحالي والتى تم تجميدها علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد .
وفي تقرير لصحيفة سبورت المقربة من فريق برشلونة فإن إدارة النادي الكتالوني ترغب في الاعتذار عن المباريات القادمة من المسابقة حال قرار استئنافها في الوقت الحالي خوفا علي صحة وسلامة اللاعبين.
وأضافت الصحيفة ان قرار برشلونة جاء بعد رفض عدة اندية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل استئناف التدريبات وعودة البطولة .
ويرحب نادي برشلونة بعودة التدريبات مع اخذ الاجرارات الاحترازية والصحية قبل خوضها الا ان المباريات وحسب تعبيرهم شئ مختلف تماما .
جدير بالذكر ان عدة اندية كبري في الدورى الاسباني اصدرو بيان مشترك الاسبوع الماضي ليكدو انهم لن يعودو للتدريبات الا اذا تحسن الوضع الصحي .