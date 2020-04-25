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وربنا هضربك يا مجنونة.. أحمد شيبة ينفعل ويفقد أعصابه في منزل فيفي عبده

السبت 25/أبريل/2020 - 11:52 ص
أحمد شيبه
أحمد شيبه
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فرح علاء الخولي

وقع المطرب الشعبي أحمد شيبة، ضحية لـ مقلب الفنانة فيفي عبده، في حلقة أمس "الجمعة" ببرنامجها "خلي بالك من فيفي"، والذي يذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر".

 

وخلال المقلب، حاولت عاملة في منزل فيفي عبده، إقناع المطرب الشعبي أنها معجبة به بطريقة مستفزة، الأمر الذي رفضه شيبة، وحاول الهروب منها، مرددًا: "وربنا هضربك يا مجنونة".

 

وبعد أن اكتشف المطرب، أنه ضحية المقلب، علق: "أنا اتعورت في رجلي، وحرام عليكي وليه كدا بس، وجايبالي حيوانات وفئران".


وفي نهاية المقلب، قام بغناء "آه لو لعبت يا زهر"، بمشاركة الفنانة فيفي عبده الذي كانت تتراقص على الأغنية.

 

وتقوم فكرة مقلب الفنانة فيفي عبده، على استضافة الضحية في منزلها، وبعد وصوله ببعض من الوقت، تبدأ أحداث المقلب بشكل غير متوقع.

 

وتوهم فيفي عبده الضحية، في نهاية المقلب أنها أغمى عليها، وبعد ثوان تفيق من الإغماء الوهمي وتطلق زغرودة.
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