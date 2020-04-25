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مرأة

بـ شعر كيرلي.. مي كساب بإطلالة ساحرة على إنستجرام

السبت 25/أبريل/2020 - 12:35 م
مي كساب
مي كساب
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آية التيجي

نشرت الفنانة مي كساب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت مي كساب بإطلالة أنيقة وساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وظهرت مي كساب بفستان باللون الأحمر اللامع بأكمام طويلة، وهو ما أبرز رقة وجمال لون بشرتها.

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وأكملت مي كساب إطلالتها بترك شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة الكيرلي، وهو ما أبرز من جمال خصلات شعرها.

واختارت مي كساب ميكب لايت مناسب لبشرتها، حيث أبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر، مع إبراز جمال عينيها الماسكارا، والآي لاينر.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..



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