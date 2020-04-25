9358 إصابة كورونا فى قطر و10 وفيات

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت، عن تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 وتعافي 120 حالة.





وقالت الصحة القطرية: إن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 9358 حالة وإجمالي الوفيات 10 حالات.





وأصاب فيروس كورونا 2833903 وقتل 197359 شخص حول العالم.





وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 210 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم.





على صعيد الدول العربية أعلنت 15 دولة أمس الجمعة، عن وفاة 40 شخصًا متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 3,619 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك في تراجع عن حصيلة وفيات أمس الأول الخميس التي كانت 43 وفاة، وزيادة عن حصيلة إصابات امس كانت 3,210 إصابات جديدة في 16 دولة.











