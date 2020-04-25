بعد تصدرها جوجل.. تعرف على عمر الفنانة نبيلة عبيد الحقيقي

تصدرت الفنانة نبيلة عبيد ، مؤشرات البحث على محرك جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض مسلسلها الجديد "سكر زيادة" الذي تخوض فيه السباق الرمضاني بجانب نادية الجندي.





وتبلغ نبيلة عبيد، من العمر 75 عام وهى تحل ضيفة في إحدى حلقات رامز مجنون رسمي ، حيث رد الفنان رامز جلال على سؤال الإعلامي شريف عامر الذي استفسر فيه عن اكثر ناس أخذته الشفقة بهم فى برنامج المقالب رامز مجنون رسمى".





وقال رامز "السؤال ده حلو اوي" أول واحدة الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد "بلبلة" وكل فنانة وفنان كبير وكل أصحابي الـ 30 اللى ظهروا معنا، والله العظيم كنت بحس برهبة جامدة عشان دول أصحابى.. واللى كان بيضحكنى مكنتش بضحك بس كنت لازم أكمل المقلب".





وتخوض نبيلة عبيد، السباق رمضاني الحالي، بمسلسلها الجديد " سكر زيادة " بجانب الفنانة نادية الجندي، ويعد هذا هو العمل الاول الذي يجمع بينهما.





وتجرى أحداث المسلسل داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معًا بعد تعرضهن لعملية نصب، وتحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.



