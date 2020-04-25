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تعليم

رئيس جامعة حلوان: سيتم تطبيق منظومة تقييم طلاب النقل على نظام الساعات المعتمدة

السبت 25/أبريل/2020 - 02:17 م
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
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كريم ناصر
صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، انه بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتدة بالجامعة، سيتم تقيمهم بنفس طريقة تقيم الطلاب ذو المناهج التقليدية حيث شيتم تطبيق منظومة المشاريع البحثية او الامتحان الالكترونى  عليهم . 

واشار نجم، الى انه اذا كان الطالب معه مقرر اضافى  ببرنامج الساعات المعتمدة من خارج  مواد الفصل الدراسى الثانى بالبرنامج  فسيتم تقيم هذا المقرر بنظام الامتحان التقليدى بعد عودة سير الدراسة لحالتها الطبيعية  . 

واوضح انه قد قرر مجلس جامعة حلوان ان المشاريع البحثية سيحددها اساتذة كل مادة بالاقسام و الكليات بحثب طبيعة الدراسة بهذا القسم او الكلية . 
واكد نجم انه سيتم استلام الابحاث من الطلاب ابداء من يوم 31 مايو الى يوم 21 يونيو و يمكن ان يكون البحث فردى او جماعى  و يحتثب الطالب بها ناجح او راسب فقط  

ولفت إلى انه فى حالة عمل الطلاب لمشاريع بحثية جماعية فيجب عليهم توضيح دور كل واحد من المشاركين بالمشروع حتى يتم تحديد التقيم بدقة ، موكدا انها ستساعد الطلاب على  نشر روح التعاون و العمل الجماعى . 
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