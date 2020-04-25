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أخبار العالم

سطو مسلح على مركز تجاري في ألمانيا بحقنة كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 03:47 م
كوفيد 19
كوفيد 19
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على صالح
هدد لصان -رجل وامرأة- في مدينة كريفيلد في ألمانيا العاملين في أحد المولات بحقنة ادعيا أنها ملوثة بكورونا خلال عملية سطو مسلح للاستيلاء على الملابس والطعام وفقا لصحيفة بيلد الألمانية.

الواقعة تعود ليوم الأربعاء الماضي عندما ألقى رجال الأمن في المركز التجاري القبض على اللصين وهما رجل يبلغ من العمر 37 عاما وامرأة عمرها 41 عاما حيث سحب الرجل حقنة من جيبه وهدد بحقن من يعترضه بها ما أمكنه من اللوذ بالفرار مع شريكته وبحوزتهما المسروقات التي استوليا عليها.

 وفي بيان للشرطة الألمانية كشفت عن هوية السارقين وأنهما مدمنين للمخدرات، وليس لديهما عنوان مسجل، وكلفت بالبحث عنهما، حسب الصحيفة الألمانية.

وتعاني ألمانيا من وجود أكثر من 149 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 2400 حالة في غضون 24 ساعة

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