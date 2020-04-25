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أمنة نصير: سيدنا محمد هو النور الذي اهتدت به البشرية.. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 04:27 م
امنة نصير
امنة نصير
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هاني حسين
قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، إن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم هو النور الذي اهتدى به البشرية.

وأضافت آمنة نصير، في حوارها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نور النبي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  اتمنى ان يقيم الإنسان في رمضان حالة من حساب النفس".

وتابعت آمنة نصير:"  شهر رمضان من أجمل الشهور التي يمارس فيها العبد حالة الحساب النفسي في آخر اليوم".

وأكملت :"  على كل فرد ان يجلس مع نفسه بعد صلاة العشاء في تلك الأيام المباركة من أجل حساب نفسه والتعرف عما فعلته في الخير او في الشر".

ولفتت امنة نصير:"  يجب ان يتبع الفرد فلسفة المراجعة والحساب والتصويب المستمر في حياته، والحساب ونقد ما في داخل النفس ما يسبب حالة من التوازن للنفس البشرية".

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