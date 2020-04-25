جامعة جنوب الوادي تتقدم في تصنيف التايمز العالمي للتأثير

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة أظهرت تميزًا في ترتيبها في تصنيف التايمز العالمي "تصنيف التأثير The Impact Ranking"، حيث تضمن هذا التصنيف 766 جامعة عالمية من ضمنها 23 جامعة مصرية بما فيها جامعة جنوب الوادي، ويقيس التصنيف مدى مساهمة الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة. واختارت جامعة جنوب الوادي أربعة أهداف وهي: الهدف الأول القضاء على الفقر، الهدف الثالث الخدمة الصحية الجيدة، الهدف الرابع التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم، الهدف السابع عشر الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.





و أضاف غرباوى، صنفت في هذا التصنيف11 جامعة مصرية من بين الـــ 23 المتقدمة في مستوى +601 كصورة إجمالية بما فيها جنوب الوادي. وعلى مستوى تفاصيل تحقيق الأهداف، فقد صنفت جامعة جنوب الوادي في الهدف الأول"القضاء على الفقر": 201 – 300 لما لها من تأثير قوي في إتاحة فرص تعليمية للطلاب الفقراء ومساندتهم في استكمال دراستهم.





و أشار غرباوى، إلى أن الجامعة أظهرت ترتيب متقدم في مجال تقديم الحمة الصحية الجيدة من خلال المستشفيات الجامعية والقافل الطبية، وصنفت "401-600"، كما ظهر تأثير الجامعة في سعيها الى إرساء نظم الجودة في تحقيق الهدف الرابع "التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم" حيث صنفت أيضًا "401-600".





و أوضح غرباوى، يعد ذلك إنجاز لجامعة جنوب الوادي من حيث ترتيبها في هذا التصنيف العالمي من ناحية، وتبوئها مراكز متقدمة من حيث تأثيرها المجتمعي والمساهمة في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة "الأهداف العالمية" خاصة في مجال التعليم والقضاء على الفقر وجودة الخدمات الصحية.





يذكر أن الجامعة تقدمت لأول مرة لهذا التصنيف خلال العام الجاري بفريق عمل بإشراف ومتابعة مباشرة من الدكتور يوسف غرباوي رئاسة الجامعة، ورئاسة الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وتنسيق الدكتور عبد الموجود محمود- المسئول الفني عن التصنيف بالجامعة، كما تم الاشراف على إعداد وثائق التأثير في كل هدف حسب الاختصاص على النحو التالي: الدكتور محمد أبو الفضل بدران – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب "القضاء على الفقر"، الدكتورة سهير حمدي – القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة"الشراكة العالمية من اجل تحقيق التنمية المستدامة"، الدكتور حمدي حسين – عميد كلية الطب"الخدمة الصحية الجيدة"، الدكتور خالد سعد – القائم بعمل عميد كلية التربية في وقت التقدم "التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم".





وشارك عدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزون في فرق العمل منهم: الدكتور علي غويل، الدكتور علي الدين القصبي، الدكتور عصام حشمت، الدكتورة الشيماء أدهم، الدكتورة أمل عبادي، الدكتور أحمد هاشم، الدكتور حمدي تمام، الدكتور نزار أبو حلاوة، الدكتور أحمد فتحي، الدكتور اسلام الخطيب، الدكتور علي ربيع، الدكتورة هالة خير سناري، الدكتور علاء صادق، الدكتور محمد السيد، الدكتور حسن تهامي، الدكتورة نجوي اسماعيل، الدكتور خالد بن الوليد، الدكتورة مني شحات، الدكتورة فاطمة الفقي.

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