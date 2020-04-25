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اقتصاد

اسعار الذهب ترتفع في ثاني أيام رمضان .. تفاصيل

السبت 25/أبريل/2020 - 05:19 م
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
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مايكل عياد
شهدت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 25-4-2020 "ثاني أيام شهر رمضان"، إرتفاعا جديدا، بواقع جنيهين لكل جرام، ليسجّل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 752 جنيهًا، بعد أن سجّل نحو 750 جنيهًا صباحا لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

ويُقدّم "صدى البلد" للقرّاء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، السبت، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب في مصر

جاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 857 جنيهًا إلى 859 جنيهًا.

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 785 جنيها إلى 786جنيها

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21  ما بين 749 جنيها إلى 751 جنيها

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 642 جنيها إلى 643 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 499 جنيها إلى 500  جنيه.

يتراوح سعر الجنيه الذهب 5,984 جنيها إلى 6,000، يزن 8 جرامات.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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