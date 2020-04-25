العثور على جثة شخص غارقة في مياة ترعة الإبراهيمية ببني سويف

عثر أهالي مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف علي جثة غارقة في مياه ترعة الإبراهيمية لشخص مجهول الهوية وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقلها لمشرحة مستشفى الفشن.





تلقى اللواء حمدي فرج مساعد مدير أمن بني سويف إخطارا من العميد أحمد سعد مأمور مركز شرطة الفشن يفيد عثور أهالي مدينة الفشن على جثة غارقة في مياه ترعة الإبراهيمية أمام مدرسة الفشن الإعدادية المشتركة.



