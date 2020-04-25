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حوادث

العثور على جثة شخص غارقة في مياة ترعة الإبراهيمية ببني سويف

السبت 25/أبريل/2020 - 05:35 م
أهالي مدينة الفشن
أهالي مدينة الفشن
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محمد عبد الحليم
عثر أهالي مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف علي جثة غارقة في مياه ترعة الإبراهيمية لشخص مجهول الهوية وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقلها لمشرحة مستشفى الفشن. 

تلقى اللواء حمدي فرج مساعد مدير أمن بني سويف إخطارا من العميد أحمد سعد مأمور مركز شرطة الفشن يفيد عثور أهالي مدينة الفشن على جثة غارقة في مياه ترعة الإبراهيمية أمام مدرسة الفشن الإعدادية المشتركة.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن والنقيب عمرو حسونة معاون المباحث إلى مكان الجثة وبمعاينتها تبين أنها لشخص يرتدي ملابسه في العقد الرابع من عمره تم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزي  تحت تصرف النيابة العامة. 
العثور على جثة شخص غارقة في مياة ترعة الإبراهيمية ببني سويف
العثور على جثة شخص غارقة في مياة ترعة الإبراهيمية ببني سويف
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