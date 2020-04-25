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فوز بطلة كاراتيه شرم الشيخ ببطولة العالم عبر الانترنت وشقيقتها بالمركز الثالث دوليا

السبت 25/أبريل/2020 - 07:26 م
بطلة شرم الشيخ للكاراتية
بطلة شرم الشيخ للكاراتية
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ايمن محمد
حصلت اللاعبة جاسمين عمرو عبد الحميد  لاعبة نادي شرم الشيخ الرياضي علي المركز الأول تحت ١٠ سنوات  في البطولة الدولية التي نظمتها  سبورت داتا عالميا عبر الانترنت عن طريق عرض  عبر الفيديو  علي موقعها  علي الانترنت. 

 شارك في المسابقة   ٣٩٥ لاعب دولي من ١٥٧ نادي يمثلون  ٥٢ دولة حول العالم.

 اهتمت اللاعبة بالاستمرار بتمارينها داخل منزلها بسبب تداعيات أزمة كورونا.

كما حصلت شقيقتها  البطله فيروز عمرو لاعبة نادي شرم الشيخ الرياضي علي المركز الثالث تحت ١٣ عام للبطولة الدولية.

 وقد نظمت البطولة سبورت داتا عبر الانترنت بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا،  وتدربتا اللاعبتين  في المنزل تدريب جاد   وجذب انظار واعجاب منظمو البطولة 
  وقد هنأ محمد فتحي  وكيل وزارة الشباب والرياضة البطلتين بالفوز  ورفع اسم مصر وجنوب سيناء عاليا في المحافل الدولية.

 اقرا ايضا : 

فوز بطلة كاراتيه شرم الشيخ ببطولة العالم عبر الانترنت وشقيقتها بالمركز الثالث دوليا
فوز بطلة كاراتيه شرم الشيخ ببطولة العالم عبر الانترنت وشقيقتها بالمركز الثالث دوليا
فوز بطلة كاراتيه شرم الشيخ ببطولة العالم عبر الانترنت وشقيقتها بالمركز الثالث دوليا
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