مسلسل اللعبة الحلقة 5 .. شيكو يتوعد بالانتقام بعد فوز هشام ماجد بالتحدي

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل اللعبة المعروض على قناة ام بي سي مصر بطلب مازو الذي يجسده هشام ماجد من وسيم الذي يجسده شيكو ان يفسد الفرح معه ليتأكدا ان الشخص الذي يهاتفهما لا يتلاعب معهما.





لكن وسيم يرفض هذا الامر بشدة ويحاول بكل الطرق ان يمنع مازو من تنفيذ مخططه لكسب الرهان، وباءت محاولات وسيم بالفشل واستطاع مازو بتسجيل مفبرك ان يفسد الفرح ويفوز بالتحدي ويحصل على ١٠٠ الف جنيه.





ويعاقب وسيم من عمله على ما حدث، ويقرر ان ينتقم ويلعب مع مازو وتوعده بالمكسب في المرات القادمة لبثبت انه فاشل.





مسلسل "اللعبة" يعرض حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.





المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.



