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برلمان

برلمانية تتحفظ على مقترح إعادة فتح صالات الجيم والمطاعم

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:01 ص
المقاهي
المقاهي
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حسن رضوان
تحفظت منى جاب الله أمين سر لجنة الأدارة المحلية بمجلس النواب، على المقترح البرلمانى الخاص بإعادة النظر في بعض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا وخاصة إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا.

وقالت "جاب الله" فى تصريحات لـ" صدى البلد"، الحكومة قامت بجهود جبارة من أجل السيطرة على فيروس كورونا وعدم أنتشار المرض فى أرجاء الجمهورية، مؤكدًا أن الهدف الاول أمام البرلمان والحكومة هو صحة المواطن المصرى فى المقام الأول.

وطالبت النائبة أصحاف الكافيهات والمقاهى باستخدام بدائل اخرى عنها مؤقتًا مثل بيع الخضروات او الفاكهة أو المنظفات أو السلع الاخرى حتى يزول هذا الوباء العالمى أذا لا ينظر الى صغير ولا كبير وأنما يحصد الارواح بلا رحمة.

وأكدت "منى جاب الله"، أنه اذا تم فتح الكافيهات والمقاهى فى هذا الوقت فذلك سيؤدى الى خسائر كبيرة من جميع الجوانب، لافتة الى أن الشيشة احد اهم وسائل نقل العدوى إضافة الى التجمعات فاغلب المقاهى تمتلك اماكن ليست بمتسعه ومغلقة مما تؤدى الى أنتشار الفيروس فى الجو بسهولة.
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