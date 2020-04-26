برلمانية تتحفظ على مقترح إعادة فتح صالات الجيم والمطاعم

تحفظت منى جاب الله أمين سر لجنة الأدارة المحلية بمجلس النواب، على المقترح البرلمانى الخاص بإعادة النظر في بعض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا وخاصة إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا.





وقالت "جاب الله" فى تصريحات لـ" صدى البلد"، الحكومة قامت بجهود جبارة من أجل السيطرة على فيروس كورونا وعدم أنتشار المرض فى أرجاء الجمهورية، مؤكدًا أن الهدف الاول أمام البرلمان والحكومة هو صحة المواطن المصرى فى المقام الأول.





وطالبت النائبة أصحاف الكافيهات والمقاهى باستخدام بدائل اخرى عنها مؤقتًا مثل بيع الخضروات او الفاكهة أو المنظفات أو السلع الاخرى حتى يزول هذا الوباء العالمى أذا لا ينظر الى صغير ولا كبير وأنما يحصد الارواح بلا رحمة.



