مساعدات صناع الخير ومؤسسة ساويرس تصل لـ المناطق الحدودية والتجمعات الصحراوية

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية وساويرس للتنمية الإجتماعية خلال يوم واحد في الوصول بالمساعدات الإنسانية من مواد غذائية وحقائب الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا إلى اقاصى مصر من شرقها إلى غربها عبر التوزيع في المناطق الحدودية والتجمعات القبلية والصحراوية بمحافظتى الوادى الجديد والبحر الأحمر.





يأتي ذلك ضمن مبادرة حماية التى أطلقتها صناع الخير تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبإشراف الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى بهدف دعم الشرائح الأكثر تضررا من إنتشار فيروس كورونا .

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن فرق العمل في مبادرة حماية سابقت الزمن من أجل الوصول بالمساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان المناطق الحدودية لسرعة دعمها في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا وبخاصة مع حلول شهر رمضان المعظم حيث عملت على التوزيع بالتوازى في محافظتى البحر الأحمر والوادى الجديد بالتعاون مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وأشار عبدالفتاح إلى أن فرق عمل مبادرة حماية نجحت في توزيع عدد 2000 كرتونة مواد غذائية و1000 حقيبة وقاية على سكان قرى جناح وبورسعيد وبولاق وقصر الزيان وعبدالسلام عارف والجزائر والخرطوم بالوادى الجديد كما نجحت في توزيع 1009 كرتونة مواد غذائية و1009 حقيبة وقاية على سكان وديان وسهول منطقة ابرق والجاهلية وابو سعفه بالشلاتين فى قلب الصحراء الشرقية وعلى مسافة 160 كيلو متر من ساحل البحر الأحمر فى جنوب مصر والتوزيع على سكان المناطق الجبلية والأهالى سكان العشش فى الشلاتين والتوزيع على الأهالى بقرية 85 التابعة لمركز سفاجا في قلب الصحراء الشرقية.

وأكدت المهندسة نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية ،أن مشاركة مؤسسة ساويرس لمؤسسة صناع الخير فى تنفيذ مبادرة حماية لدعم الشرائح الأكثر تضررا من مخاطر إنتشار فيروس كورونا تأتى فى إطار استراتيجية عمل مؤسسة ساويرس للتنمية للقيام بدورها التنموى الهام فى العمل على الارتقاء بالشرائح الأكثر احتياجا ودعم دور الدولة فى مواجهة الكوارث والأزمات والذى تجسد هذه الأيام فى مد يد العون للشرائح الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا من العمالة غير المنتظمة وعمال النظافة والأسر الأولى بالرعاية من الأرامل والمطلقات والأشخاص ذوى الإعاقة وبخاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

وأضافت المهندسة نورا سليم، أن تعاون مؤسسة ساويرس وصناع الخير لدعم الشرائح الاكثر تضررا من جراء انتشار فيروس كورونا يشمل تقديم 150 طن مساعدات غذائية و50طن مواد وأدوات وقاية لعشرة آلاف أسرة من الأسر المستهدفة فى 9محافظات مختلفة وتقديم دعم مالى عبارة عن 500 جنيه شهريا لعدد 6 آلاف أسرة من العمالة غير المنتظمة على مدار ثلاثة أشهر.