الحكومة البولندية تعلن استئناف الدوري نهاية شهر مايو





وقال ماتيوز موراوسكي، رئيس الحكومة البولندية في مؤتمر صحفي:"لدينا خطة محددة من أجل الوصول الى المباراة الاولى بالدوري.





وأوضح: "قد تقام مع في نهاية شهر مايو، سنستأنف الدوري في التاسع والعشرين من ذلك الشهر".





وأضاف موراوسكي:"لن تنطلق المباريات غدًا، اتخذنا تلك القرارات بعد مشاورات مع وزير الصحة ووزير الرياضة والمسئولين عن اللعبة في البلاد."





يذكر أن معظم الدوريات في مختلف بلاد العالم، قد توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".

أعلنت الحكومة البولندية، اليوم السبت، عن إمكانية عودة منافسات دوري كرة القدم، في نهاية شهر مايو، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".