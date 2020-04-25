كورونا يدخل مدينة التوفيقية بالسويس | تفاصيل

أعلنت الان مديريه الصحه بالسويس فى بيان لها انه فى إطار حرصها على ان تظل الشفافيه والمصداقيه المتبادله بيننا وبين جميع المواطنين وفى إطار الاجراءات الاحترازيه لمتابعه حالات الاشتباه والمخالطين بمرض كورونا المستجد وبعد ثبوت ايجابيه التحليل للمريض (ع. ا.ع) والذى يسكن بمنطقة التوفيقية فإنه قد تم عمل الإجراءات اللازمة لنقله الى مستشفى العزل بالاسماعيليه وهو بصحه جيده.









وبعد إجراءات التقصى تم حجر المخالطين اللصقاء له سواء بالمنزل او من خلال التنقل وبعد ثبوت ايجابية نتائج التحاليل للمخالطين اللصقاء و هم زوجته ووالدتها و اولاده الثلاثة و تم نقلهم جميعا الي مستشفي العزل بالاسماعيلية ( بعد الفحص الاكلينكى والتحاليل الطبيه بالمعامل المركزيه ) و يتم الان عمل التقصي اللازم لخط سير الاسرة و جميع المخالطين لهم داخل منطقة التوفيقية و عمل تطهير لجميع الاماكن التي تم التردد عليها سواء السوق او المنطقة التي يسكن بها او العمارة و جاري سحب العينات من المخالطين و مخالطين المخالطين للمصاب و اهله و ستتخذ كافة الاجراءات الوقائية لعزل المخالطين من سكان العمارة التي يسكن بها المصاب و اهله واى مكان معلوم تردد عليه اثناء الاصابه.









وفى هذا الإطار ايضًا تتوالى متابعه جميع المخالطين له وسيتم رصدهم طبقًا للاجراءات الاحترازيه والترصد.





وسنوافيكم بنتائجهم فور ظهورها من المعامل المركزيه ...





وتهيب مديريه الصحه بالسويس بجميع الاهالى التحقق من المعلومات وعدم المشاركه فى نشر الشائعات والاخبار الغير دقيقه التى تؤدى الى ارتباك الرأى العام ونعد جميع المواطنين بالشفافيه والاعلان عن وجود اى معلومات تخص ظهور اى حالات اصابه جديده لطمئنه المجتمع السويسى.







