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رياضة

أخبار الرياضة.. أول رد من الأهلي على تصريحات معلول مع رامز جلال.. مصطفى حجي يكشف موقف بن شرقي من مغادرة الزمالك

السبت 25/أبريل/2020 - 11:05 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي : 


- واصل نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي،التصعيد بتقديم شكوى ضد الأهلي والزمالك، بسبب أزمة الثنائي المغربي وليد أزارو وحميد أحداد.


- علق النادي الأهلي على تصريحات علي معلول نجم الفريق ومنتخب تونس خلال لقائه فى برنامج رامز مجنون رسمي.


- واصل نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي،التصعيد بتقديم شكوى ضد الأهلي والزمالك، بسبب أزمة الثنائي المغربي وليد أزارو وحميد أحداد.



- أكد مصطفي حجي نجم منتخب المغرب السابق أنه حان الوقت لمغادرة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك للقلعة البيضاء، وينتقل لفريق أوروبي كبير.


- منذ نشأة الساحرة المستديرة، مرت كرة القدم بالعديد من المتغيرات، فرق وكيانات ودول تصعد على القمة في وقت من الأوقات، تسيطر على العالم أو على الأقل تفرض سيطرتها في دولها وقاراتها ، تفرض أسلوبها ليحاول الجميع إيقافهم 


- كشفت تقارير إعلامية، عن اقتراب رحيل أحد حراس مرمى الأهلي فى الميركاتو الصيفي القادم .



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