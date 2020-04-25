أخبار الرياضة.. أول رد من الأهلي على تصريحات معلول مع رامز جلال.. مصطفى حجي يكشف موقف بن شرقي من مغادرة الزمالك









- أكد مصطفي حجي نجم منتخب المغرب السابق أنه حان الوقت لمغادرة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك للقلعة البيضاء، وينتقل لفريق أوروبي كبير.









- منذ نشأة الساحرة المستديرة، مرت كرة القدم بالعديد من المتغيرات، فرق وكيانات ودول تصعد على القمة في وقت من الأوقات، تسيطر على العالم أو على الأقل تفرض سيطرتها في دولها وقاراتها ، تفرض أسلوبها ليحاول الجميع إيقافهم





سموحة يقترب من ضم حارس الأهلي واللاعب يوافق على الرحيل

- كشفت تقارير إعلامية، عن اقتراب رحيل أحد حراس مرمى الأهلي فى الميركاتو الصيفي القادم .





