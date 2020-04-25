شاهد.. أحدث ظهور لـ عمرو وردة على انستجرام

نشر عمرو وردة،المحترف بصفوف نادي لاريسا اليوناني، صورة له من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهر عمرو وردة فى الصورة بإطلالة رياضية نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.





ويلعب وردة بصفوف لاريسا على سبيل الإعارة حتى يونيو المقبل، وينتهي عقده مع باوك في يناير 2021، وبالتالي يحق له التفاوض مع أي نادٍ آخر خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية العام الجاري.





يذكر أن عمرو وردة يقدم أداءا رائعا مع لاريسا اليوناني هذا الموسم، حيث شارك في 22 مباراة في الدوري اليوناني هذا الموسم، سجل خلالهما 6 أهداف وصنع مثلهما.





وكان عمرو وردة دخل فى سيل من الأزمات بسبب تسريب محادثات تجمعه ببعض الفتيات التى كان آخرها أثناء تواجده فى معسكر المنتخب الوطنى الأول الخاص بكأس الأمم الأفريقية 2019.





وتم استبعاد عمرو وردة من قائمة المنتخب بقرار تربوي قبل إعادته عقب تدخل زملاؤه اللاعبين.



