AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. أحدث ظهور لـ عمرو وردة على انستجرام

السبت 25/أبريل/2020 - 11:30 م
عمرو وردة
عمرو وردة
Advertisements
محمد بدران
نشر عمرو وردة،المحترف بصفوف نادي لاريسا اليوناني، صورة له من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر عمرو وردة فى الصورة بإطلالة رياضية نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

ويلعب وردة بصفوف لاريسا على سبيل الإعارة حتى يونيو المقبل، وينتهي عقده مع باوك في يناير 2021، وبالتالي يحق له التفاوض مع أي نادٍ آخر خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية العام الجاري.

يذكر أن عمرو وردة يقدم أداءا رائعا مع لاريسا اليوناني هذا الموسم،  حيث شارك في 22 مباراة في الدوري اليوناني هذا الموسم، سجل خلالهما 6 أهداف وصنع مثلهما. 

وكان عمرو وردة دخل فى سيل من الأزمات بسبب تسريب محادثات تجمعه ببعض الفتيات التى كان آخرها أثناء تواجده فى معسكر المنتخب الوطنى الأول الخاص بكأس الأمم الأفريقية 2019. 

وتم استبعاد عمرو وردة من قائمة المنتخب بقرار تربوي قبل إعادته عقب تدخل زملاؤه اللاعبين.

View this post on Instagram

😌

A post shared by Amr Warda (@ammrwardda) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العالمى .. أحدث ظهور لـ عمرو وردة.. شاهد

تقارير.. فريق يوناني يخطط للتعاقد مع عمرو وردة نهائيا

كوكا يشارك جمهورة في تحدي البقاء بالمنزل منعا لانتشار فيروس كورونا

بعد عدم ضمه للمنتخب.. عمرو وردة يستعد لخطوة مصيرية في حياته الكروية

مالك لاريسا: عمرو وردة لاعب موهوب.. ونُغمض أعيننا أمام بعض أفعاله

مدرب لاريسا يشيد بـ عمرو وردة.. ويؤكد: طفل بمعنى الكلمة

ترشيحاتنا

توقعات مرعبة.. هل تندلع الحرب حال وفاة زعيم كوريا الشمالية؟

فيديوجراف.. تفاصيل القبض على سما المصري

بشرى.. تعافي 94 حالة من مصابي كورونا وخروجهم من مستشفى أبو قير

حريق هائل فى قصر أثرى مهجور بالفيوم .. وصاحبه: بفعل فاعل.. تفاصيل بالصور

نشأت الديهي يطالب بوقف برنامج رامز جلال: السادية في أسوأ أشكالها والسكوت عنه جنون رسمي

إثيوبيا تعلن موعد ملء سد النهضة بعد اكتمال 73% من أعمال البناء

AdvertisementS

أول رد رسمي من الأهلي بعد تصريحات علي معلول في برنامج رامز مجنون رسمي

أخبار الرياضة.. أول رد من الأهلي على تصريحات معلول مع رامز جلال.. مصطفى حجي يكشف موقف بن شرقي من مغادرة الزمالك

سموحة يقترب من ضم حارس الأهلي واللاعب يوافق على الرحيل .. فيديو

أخبار الأهلي.. أول رد فعل رسمي من الأحمر على حلقة علي معلول.. سموحة يقترب من ضم الحارس الثالث

مصطفى حجي ينصح أشرف بن شرقي بالرحيل عن الزمالك.. تفاصيل

الأهلي يسدد 40 ألف دولار للدفاع الحسني الجديدي المغربي.. تفاصيل

على شاطئ البحر.. محمد زيدان يستعيد ذكريات رمضان مع أولاده.. شاهد

أزمة تشتعل بين نيمار وريال مدريد .. تفاصيل مبدئية

إحضروا له الثعبان .. رد جماهير الأهلى على حركة علي معلول فى برنامج رامز.. واخد قلبنا من زمان..شاهد

علي معلول لـ رامز جلال: هات التعبان أهون من الزمالك

أخبار الزمالك.. اتحاد الكرة لم تصله شكوى النادي ضد كهربا.. شرط واحد لرحيل مدافع الفريق

نجم الزمالك السابق يكشف كواليس تعاقده مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق.. طريقة عمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة

لمن يعانون من النحافة.. أطعمة تزيد الوزن بشكل كبير فى رمضان

بالأبيض المميز .. هند رضا تبهر متابعيها بإطلالة محتشمة