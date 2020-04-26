فى منزلها.. كايلي جينر تستعرض جمالها وأنوثتها

شاركت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر جمهورها بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام.





وتألقت كايلي جينر بإطلالة جديدة، فى منزلها مرتدية بدى كت مكشوف البطن باللون الابيض، وتركت شعرها الذهبي منسدلا بطريقة انسيابية ابهرت المتابعين.





يذكر ان كايلي جينر انفصلت عن حبيبها ووالد طفلتها الوحيدة ستورمي، مغني الراب الشهير ترافيس سكوت بسبب عدم رغبته في تكوين أسرة في الوقت الذي تفكر فيه كايلي جينر في الإنجاب مجددا رغم صغر سنها.





كانت العلاقة بين كايلي (22 عامًا) وسكوت (28 عامًا) بدأت عام 2017، ولدى الاثنين طفلة تدعى ستورمي وتبلغ من العمر 19 شهرًا.



