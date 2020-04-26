AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد .. رأي عبدالباسط حمودة في أغاني محمد رمضان

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:32 ص
عبدالباسط حموده
عبدالباسط حموده
Advertisements
حمزة شعيب
حل المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، مساء اليوم، ضيفًا  على  المخرجة إيناس الدغيدي  ببرنامج شيخ الحارة.


كشف عبد الباسط حمودة، عن رأيه في أغاني  الفنان محمد رمضان، وقال: "محمد رمضان مش مغني، ولكن له لون خاص في أغانيه ويبتعد فيها عن الكلمات البذيئة، وله جمهوره".


برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية  إثارة للجدل، وذلك بسبب  تطرقه لقضايا جريئة وساخنة.


يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سهير رمزي تكشف كواليس حلقتها في "شيخ الحارة والجريئة"

عصام الحضري يكشف حقيقة زواجه عرفيا من فنانة مشهورة.. فيديو

دموع وهجوم.. عبدالباسط حمودة يفقد السيطرة أمام إيناس الدغيدي.. فيديو

محي إسماعيل: رفضت أشتغل مع عادل إمام.. ومحمد رمضان عايز قرصة ودن

محيي إسماعيل يكشف سبب رفضه العمل مع تامر حسني.. فيديو

محي إسماعيل يحتد على إيناس الدغيدي: هوعادل إمام حلو اوى.. فيديو

ترشيحاتنا

في 5 دقائق.. طريقة عمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة

الأرض تتنفس.. بسبب إنخفاض نسبة التلوث تغييرات تاريخية في طبقة الأوزون

خفض اسعار الفائدة بـ3 بنوك حكومية.. تعرف على القيمة الجديدة

ضياء السيد يكذب تصريحات بونفرير بشأن خسارة الأهلي للدوري موسم 2003

5 ملاحظات مهمة تكشف فبركة برنامج رامز مجنون رسمي.. تفاصيل

ختم القرآن مرتين وصلاة التراويح.. جومانا مراد تكشف طقوسها فى رمضان.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق.. طريقة عمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة

لمن يعانون من النحافة.. أطعمة تزيد الوزن بشكل كبير فى رمضان

بالأبيض المميز .. هند رضا تبهر متابعيها بإطلالة محتشمة