شاهد .. رأي عبدالباسط حمودة في أغاني محمد رمضان

حل المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، مساء اليوم، ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج شيخ الحارة.









كشف عبد الباسط حمودة، عن رأيه في أغاني الفنان محمد رمضان، وقال: "محمد رمضان مش مغني، ولكن له لون خاص في أغانيه ويبتعد فيها عن الكلمات البذيئة، وله جمهوره".









برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، وذلك بسبب تطرقه لقضايا جريئة وساخنة.









يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.



