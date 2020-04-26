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توك شو

بعد 30 سنة ..عبدالباسط حمودة يرفض اعتزال الغناء..فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:04 ص
عبدالباسط حموده
عبدالباسط حموده
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حمزة شعيب
حل المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، مساء اليوم، ضيفًا  على  المخرجة إيناس الدغيدي  ببرنامج شيخ الحارة.


ونوه  المطرب الشعبي،  إلى أنه لن يعتزل الغناء إلا بعد 30 عامًا من الآن، لأنه فنانًا مختلفًا وله جمهوره الذي يحبه، ويريده أن يقدم له المزيد من الأعمال.


 برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية  إثارة للجدل، وذلك بسبب  تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.


يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.

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