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فن

محمد لطفي يتراجع عن خبر وفاة أحمد بدير

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:47 ص
أحمد بدير
أحمد بدير
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محمد نحلة

حذفت صفحة الفنان محمد لطفى المنشور الخاص بوفاة الفنان أحمد بدير من على صفحته الرسمية.



وأعلنت صفحة منسوبة للفنان محمد لطفي على فيسبوك وفاة الفنان أحمد بدير، وكتبت:" البقاء والدوام لله أحمد بدير في ذمة ربنا".



ونفى الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية حقيقة الأمر، وأكد أنها مجرد شائعة.



ويشارك الفنان أحمد بدير في مسلسل"يا أنا يا جدو" وتدور أحداث العمل حول يوسف والذي يقدم هذه الشخصية الفنان طارق صبري وهو حفيد أحد الأثرياء والذي يرغب في أن يرتبط من قشطة، ولكن يحدث العديد من المفاجآت وذلك في إطار لايت كوميدي. 



مسلسل "يا أنا يا جدو" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم هم أحمد بدير، محمد نجاتي ، سارة سلامة، طارق صبري ، مدحت تيخا، ندي بهجت ، أحمد سلامة، رنا سماحة، عبدالله مشرف، محمد الصاوى.



كما يشارك في المسلسل منير مكرم، حسن عبد الفتاح ، مايسة الرباط ، نرمين ماهر وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج عصام طنطاوي ومن سيناريو وحوار فتحى الجندى وإخراج عادل الأعصر

محمد لطفي يتراجع عن خبر وفاة أحمد بدير
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