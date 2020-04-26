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منوعات

22 جريمة قتل في يوم .. فرض عزل كورونا على زعماء العصابات بـ السلفادور

الأحد 26/أبريل/2020 - 07:31 ص
عزل تام لزعماء العصابات
عزل تام لزعماء العصابات
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عزة عاطف
تطور إجراء العزل في بعض البلاد من مستوى مخاوف تفشي فيروس كورونا لاستخدامه في الحد من تفشي الجرائم وارتفاع عمليات القتل مثل ما حدث فجأة في دولة السلفادور.

أمر رئيس السلفادور بوضع زعماء العصابات في الحبس الانفرادي على مدار 24 ساعة في عزل تام عن عصاباتهم، وذلك بعد تسجيل 22 جريمة قتل في يوم واحد فقط.

وقال الرئيس «ناييب بوكيلي» إن الزعماء سيوضعون في الحبس الانفرادي بعد الطفرة المفاجئة في عمليات القتل وسط مخاوف من أوامرهم التي تصدر إلى العصابات من وراء القضبان. 

وأضاف أنه تم تنفيذ إجراءات "الطوارئ القصوى" بينما تحقق الشرطة في عمليات القتل، كان هذا أعلى إجمالي ليوم واحد منذ تولي بوكلي منصبه في يونيو الماضي.

كتب بوكلي على صفحته في موقع التغريدات تويتر: "لا تواصل مع العالم الخارجي.. وستبقى المتاجر مغلقة وسيتم تعليق جميع الأنشطة حتى إشعار آخر.. كما سيتم وضع قادة العصابات في الحبس الانفرادي".


قبل بضع سنوات فقط كانت السلفادور التي ابتليت منذ فترة طويلة بعصابات الشوارع القوية المعروفة باسم maras لديها أعلى معدل جرائم قتل في الأمريكتين يوميًا.


ومع ذلك فقد انخفضت جرائم القتل بشكل ملحوظ تحت حكم بوكلي وفقًا لصحيفة مترو، وسجلت دولة أمريكا الوسطى في الأشهر الأخيرة عدة أيام بدون أي جرائم قتل تحدث فيهم.


فرضت السلفادور بعض أشد التدابير صرامة في الأمريكتين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وسجلت البلاد حتى الآن 250 حالة إصابة و8 وفيات.

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