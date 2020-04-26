الصين تسجل 11 إصابة جديدة بـ كورونا.. ومخاوف من موجة ثانية بسبب روسيا

أعلنت الصين اليوم الأحد تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من دون تسجيل أي وفيات.





وقالت الصين إن الإصابات الجديدة تشمل 5 حالات وافدة و6 حالات محلية، وتم الإبلاغ عن جميع الحالات باستثناء واحدة في مقاطعة هيلونجيانج ، في أقصى شمال شرق الصين ، على الحدود الروسية.





كان هناك قلق متزايد بشأن الحالات القادمة إلى الصين من روسيا، بسبب مخاوف من أنها قد تثير اندلاع جديد في الشمال مع عودة معظم البلاد إلى وضعها الطبيعي.





بالإضافة إلى 11 حالة مؤكدة، تم الإبلاغ عن 30 حالة جديدة بدون أعراض. ولا يزال حوالي 1000 مريض بدون أعراض تحت المراقبة الطبية في جميع أنحاء البلاد، لم تتضمن الصين من قبل هؤلاء المرضى الذين لم تظهر عليهم أعراض في بعض إحصاءاتها.





وقالت الصين إن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حتى الآن هو 82،827 ومن بين هذه الحالات المؤكدة ، تم شفاء 77394 مريضًا وخرجوا من المستشفى، فيما توقف إجمالي عدد الوفيات عند 4632 حالة.



