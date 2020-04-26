بعد تسجيل كورونا أرقاما مرعبة.. تعليق صادم من مذيعة صباح الخير يا مصر.. فيديو

قالت الإعلامية دينا عبد الرحمن، مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر، إنه يجب على المواطنين الاستمرار فى البعد عن التجمعات والالتزام بالمنزل خلال شهر رمضان أيضا، لافتة إلى أن الإجراءات الاحترازية أصبحت جزءا من حياتنا.





وأوضحت دينا عبدالرحمن، خلال برنامجها صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن إجمالى مصابى فيروس تخطى 2 مليون و920 ألفا ،والتى تعد أرقام مرعبة حتى الآن، أما الوفيات سجلت 203 آلاف حالة.





وأكدت الإعلامية دينا عبدالرحمن، أرقام مصابى فيروس كورونا تتصاعد عالميا كل يوم، مشيرة إلى أن جميع الإحصائيات العالمية صنفت كورونا بإنه وباء عالميا يودى بحياة البشر.









ولفتت الإعلامية دينا عبد الرحمن، إلى أنه يجب الابتعاد تماما عن اعتقاد فيروس كورونا نزلة برد مؤكدة إنه وباء خطير ويجب عدم الاستهانة به على الإطلاق وأخذ جميع الاحتياطات والمحاذير بشأنه، قائلة "كورونا مش نزلة برد عادية ولازم نخاف منه".







وتابعت الإعلامية دينا عبد الرحمن، مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر، أن معدلات الشفاء من فيروس كورونا بلغت حتى الآن 800 ألف حالة.