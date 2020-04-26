AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد تسجيل كورونا أرقاما مرعبة.. تعليق صادم من مذيعة صباح الخير يا مصر.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:40 ص
دينا عبد الرحمن
دينا عبد الرحمن
Advertisements
شيرين عادل
قالت الإعلامية دينا عبد الرحمن، مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر، إنه يجب على المواطنين الاستمرار فى البعد عن التجمعات والالتزام بالمنزل خلال شهر رمضان أيضا، لافتة إلى أن الإجراءات الاحترازية أصبحت جزءا من حياتنا.

وأوضحت دينا عبدالرحمن، خلال برنامجها صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن إجمالى مصابى فيروس تخطى 2 مليون و920 ألفا ،والتى تعد أرقام مرعبة حتى الآن، أما الوفيات سجلت 203 آلاف حالة.

 وأكدت الإعلامية دينا عبدالرحمن، أرقام مصابى فيروس كورونا  تتصاعد عالميا كل يوم، مشيرة إلى أن جميع الإحصائيات العالمية صنفت كورونا بإنه وباء عالميا يودى بحياة البشر.


ولفتت الإعلامية دينا عبد الرحمن، إلى أنه يجب الابتعاد تماما عن اعتقاد فيروس كورونا نزلة برد مؤكدة إنه وباء خطير ويجب عدم الاستهانة به على الإطلاق وأخذ جميع الاحتياطات والمحاذير بشأنه، قائلة "كورونا مش نزلة برد عادية ولازم نخاف منه".

وتابعت الإعلامية دينا عبد الرحمن، مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر، أن معدلات الشفاء من فيروس كورونا بلغت حتى الآن 800 ألف حالة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توك شو.. تعرف على خسائر الدولة بسبب كورونا.. أحمد موسى يعلن الطوارئ لمواجهة الفيروس

أعراض إذا ظهرت عليك قد تكون مصابا بـ فيروس كورونا.. فيديو

بسبب كورونا.. مذيعة صباح الخير يا مصر تنفعل على الهواء .. فيديو

28 طابقا.. كم استمرت عملية تطهير مبنى ماسبيرو من فيروس كورونا؟ فيديو

شكرا لـ أطباء مصر.. سباحة عالمية توجه رسالة مؤثرة من الحجر الصحى.. فيديو

مذيعة صباح الخير يا مصر تنفعل على الهواء لهذا السبب .. فيديو

ترشيحاتنا

بعد عرض ثاني حلقات مسلسل النهاية.. سهر الصايغ تتصدر تويتر

عبد الباسط حمودة: أحمد شيبة أفضل مطرب شعبى.. وعمرو مصطفى مش حافظ مزيكا.. فيديو

بعد تسجيل كورونا أرقاما مرعبة.. تعليق صادم من مذيعة صباح الخير يا مصر.. فيديو

مرتضى منصور يقطع علاقته بقناة الزمالك

أحمد موسى: الإخوان يهاجمون مسلسل الاختيار .. الصحة تكشف أسباب زيادة أعداد الإصابات بـ كورونا.. وعلي معلول يقع في فخ رامز جلال

الملك سلمان يأمر برفع منع التجول جزئيا وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل الاحتفال بـ سبوع "يامن" مولود كورونا داخل مستشفى عزل كفر الزيات.. صور

اغسلها بعد السحور.. 7 أضرار لإهمال تنظيف الأسنان في رمضان

لو بتشتغل في البيت .. 5 عادات يومية خاطئة تضر الظهر