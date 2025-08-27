قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

نائب: لقاء وزير الصناعة مع مستثمري الإسكندرية خطوة مهمة لتحقيق النهضة الصناعية

كامل الوزير
كامل الوزير
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب عمر الغنيمي عضو مجلس الشيوخ، باللقاء الموسع الذي عقده الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع اللواء أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمناطق الصناعية بالمحافظة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يجسد حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأوضح الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في الإسكندرية، وفي مقدمتها المنطقة الصناعية ببرج العرب الجديدة، والمنطقة الحرة العامة، ومجمعات الصناعات الصغيرة والبلاستيكية، فضلًا عن مناقشة أوضاع المناطق الصناعية غير المخططة بإجمالي مساحات تتجاوز 13 ألف فدان، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية مرنة وجاذبة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الوزير على الاجتماع المباشر مع المستثمرين دون وسطاء يعكس جدية الحكومة في التعامل مع التحديات على أرض الواقع، سواء كانت فنية أو إجرائية أو مالية، والعمل على حلها بشكل عاجل من خلال مبادرات تمويلية ودعم متكامل من أجهزة الدولة.

وأكد نائب الاسكندرية، أن ما تشهده الإسكندرية من مشروعات صناعية جديدة وتطوير للبنية التحتية للمناطق الصناعية يمثل جزءًا من النهضة الصناعية الشاملة التي تتبناها الدولة، لافتًا إلى أن التعاون القائم بين وزارتي الصناعة والنقل ومحافظة الإسكندرية سيعود بالنفع على المواطنين عبر توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات.

واختتم النائب عمر الغنيمي تصريحاته، بأن هذه الخطوات تؤكد أن رؤية مصر 2030 تتحقق على أرض الواقع، وأن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي يقوم على الصناعة والإنتاج الحقيقي.

مجلس الوزراء النائب عمر الغنيمي مجلس الشيوخ وزير الصناعة والنقل

