قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين البينين.. مفاجأة جديدة للكينج محمد منير
آثار حقن بالفخذين والبطن.. ماذا قال التقرير الطبي لـ عروس حلوان
إسرائيل تطالب بسحب تقرير الأمم المتحدة لحالة المجاعة في غزة
مجلس الأهلي يفتتح مجمع حمام السباحة بفرع زايد
الوطنية للانتخابات: لا شكاوى في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ
أحمد زاهر لـ ابنته: إن شاء الله تكسري الدنيا
إعلام إسرائيلي: محادثات سرية بين تل أبيب ودمشق تثير مخاوف في لبنان
برشلونة يعلن إعارة حارسه لمدة موسم.. تفاصيل
لدعم تدريب وتأهيل الشباب.. محافظ قنا يبحث سبل التعاون مع رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات
رسالة قوية.. مدبولي: مصر تدعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه
من الترند إلى تهمة خطيرة.. القصة الكاملة للتحفظ على أموال أوتاكا طليق هدير عبد الرازق
"الناس فاهمة غلط".. خبير تربوي يصحح 6 مفاهيم مغلوطة عن البكالوريا المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحبس والغرامة عقوبة التلاعب بسن الزواج في مصر

الزواج
الزواج
حسن رضوان

فرض قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة على كل من يتلاعب ببيانات عقد الزواج، خاصة فيما يتعلق بتغيير السن القانونية للزواج، وذلك بهدف حماية حقوق الزوجين وضمان التزام الجميع بالضوابط القانونية.

وبحسب المادة 227 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة مالية تصل إلى 300 جنيه، أو بكليهما، كل من أدلى أمام السلطة المختصة بأقوال يعلم أنها غير صحيحة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن القانونية لضبط عقد الزواج، أو قام بتحرير أو تقديم أوراق مزورة بهذا الشأن، إذا ما تم ضبط عقد الزواج على أساس تلك الأقوال أو الأوراق.

كما تنص المادة على معاقبة كل من يُخول له القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن القانونية، بالحبس أو بغرامة تصل إلى 500 جنيه.

وتهدف هذه العقوبات إلى منع التزوير أو التلاعب في البيانات التي قد تؤدي إلى إتمام عقد الزواج قبل بلوغ السن القانونية، وهو ما يحمي مصالح الطرفين ويصون حقوق الأطفال والنساء.

وفي سياق متصل، تنص المادة 228 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يدخل إلى البلاد بضائع ممنوعة أو ينقلها أو يحملها في الطرق للبيع أو العرض أو إخفائها، أو يشرع في ذلك، بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر أو بغرامة مالية تصل إلى 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم ينص قانون آخر على عقوبة أشد.

وتؤكد هذه القوانين حرص التشريع المصري على تطبيق قواعد صارمة لحماية المجتمع من المخاطر القانونية والاجتماعية، وتعزيز الأمن والاستقرار.

قانون العقوبات المصري تغيير السن القانونية للزواج قانون العقوبات عقد الزواج الزواج السلطة المختصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

ترشيحاتنا

حكم جلوس الزوجة أمام أعمامها دون حجاب

ما حكم جلوس الزوجة أمام أعمامها دون حجاب؟.. الإفتاء تجيب

الوسواس القهري

هل الوسواس القهري كان موجوداً في عهد النبي؟ عالم أزهري يجيب

هل التحدث مع الله في السجود يبطل الصلاة

هل يقتصر السجود على التسبيح فقط؟.. الإفتاء: 3 أمور مشروعة

بالصور

صدمة الحلقة الأخيرة من Just" You".. سارة بين الصدمة والخيال

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

صبا مبارك رفقة كريم فهمى وزوجته

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

خالد عليش
خالد عليش
خالد عليش

بسمة بوسيل تتصدر التريند بسبب "حلم".. وأغنيات الألبوم تتصدر قوائم الاستماع

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد