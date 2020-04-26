مراقب أمريكي: رصد قطار الزعيم الكوري الشمالي الخاص في مسقط رأسه وسط شائعات عن صحته

أن قطارًا يُفترض أنه تابع للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، رُصد في محطة في مسقط رأسه بمدينة "ونسان" الساحلية بشرق الدولة وسط تكهنات حول صحة كيم، وذلك نقلا عن صور الأقمار الصناعية التجارية في المنطقة.





وكشف المراقب - الذي اشترط عدم ذكر اسمه في تصريح لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- أن الصور أظهرت أن قطارًا "ربما كان يتبع إلى كيم جونج أون ظل متوقفا في محطة القيادة التي تخدم مجمع ونسان منذ 21 أبريل على الأقل".





وفي الوقت ذاته، أفاد موقع 38 نورث، أن القطار الذي يبلغ طوله حوالي 250 مترًا، على الرغم من أنه مغطى جزئيًا بسقف المحطة، يمكن رؤيته في محطة للسكك الحديدية مخصصة للاستخدام من قبل عائلة كيم، ولم يكن موجودًا في 15 أبريل ولكنه كان موجودًا في 21 و 23 أبريل.





وأوضح الموقع أن "وجود القطار لا يثبت مكان وجود الزعيم الكوري الشمالي ولا يشير إلى أي شيء يتعلق بصحته، ولكنه يضيف وزنًا للتقارير التي تفيد بأن كيم يقيم في منطقة النخبة على الساحل الشرقي للبلاد".





وجاء التقرير في الوقت الذي انتشرت فيه شائعات حول صحته لاسيما بعدما غاب كيم على ما يبدو عن زيارة سنوية مهمة لقصر الشمس "كومسوسان" بمناسبة عيد ميلاد مؤسس الدولة الراحل جده كيم إيل سونج، الذي يوافق 15 أبريل من كل عام.





وكثفت شبكة "سي إن إن" التكهنات من خلال الإبلاغ في وقت سابق من الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة تبحث في معلومات استخبارية أن كيم "في غاية الخطر" بعد خضوعه لعملية جراحية.





من جانبهم، رفض مسئولون في كوريا الجنوبية التقارير الإعلامية الأخيرة حول كيم، وقالوا إنه لا توجد إشارات غير عادية من الشمال، فيما قال البعض إن كيم يفترض أن يبقى في ونسان لأسباب غير محددة.





كما رفضت واشنطن أيضًا هذه التقارير، ووصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي في أواخر الأسبوع الماضي بأنها "عارية من الصحة".





وقالت تقارير يوم أمس إن الصين أرسلت فريقا من الأطباء والمسؤولين إلى كوريا الشمالية "لتقديم المشورة بشأن" كيم ، نقلا عن العديد من الأشخاص المجهولين المطلعين على الوضع.





ومع ذلك، لم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أي نشاط علني لكيم لمدة أسبوعين منذ آخر مرة شوهد فيها في 11 أبريل يرأس اجتماعًا حزبيًا كبيرًا، على الرغم من أنها أبلغت عن تعامله مع الشؤون الروتينية للدولة مثل إرساله خطابات دبلوماسية.