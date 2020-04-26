بعد الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار .. هاشتاج المنسي الأسطورة يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج #المنسي الأسطورة موقع التواصل الاجتماعي لتبادل التغريدات والصور والفيديوهات " تويتر " بعد الأداء المميز للفنان أمير كرارة بتجسيد شخصية الشهيد أحمد صابر المنسي في مسلسل الاختيار .





وجاءت التعليقات كالآتي:





ياجماعة مسلسل الأختيار المفروض أحنا نسميه مسلسل المنسي، وده البطل الشهيد أحمد المنسي أوعو تنسو شكله وأنتو بتحضرو المسلسل وأمير كراره ممثل ليس إلا علشان الصورة الذهنية بتاعتكم متروحش لأمير كراره مش هو البطل، البطل هو الشهيد أحمد المنسي رحمه الله مصر فيك يا منسي فخورة وانت في تاريخ الدهر أسطورة عز الرجال المنسي في حضورة غاب ورح الكرامه اليوم مذكورة المنسي روح الجيش في روحه وعز مصر في اسمه وسطورة وفي شعبها تاريخ الجيش ودروعه عمصر فوق العز معمورة مصر بخير أجناد الأرض مشهورة والزعامة في صدرها محفورة منسي أسطورة.





احلي صوره شوفتها انهارده ل زين احمد صابر المنسي الابن الاصغر للشهيد البطل المنسي بيتفرج على أبوه البطل اللي بقي أسطورة بتتحكي في روايات ومسلسلات⁦ ".





المنسى أهدى لنا الكرامة والحياة المنسى لا ينسى





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.





ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.