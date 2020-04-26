رئيس وزراء الهند يناشد المواطنين بالحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي

ناشد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المواطنين الامتثال للإجراءات التي تفرضها الدولة في مسعى للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي.





وحذر مودي المواطنين -خلال خطابه الإذاعي الشهري الذي نقلته قناة "أنديا تي في" مقتطفات منه اليوم /الأحد/- من الاعتقاد بأنه تم السيطرة على الأوضاع في البلاد، مطالبًا المواطنين بمواصلة النضال مع الحكومة للحد من تفشي الفيروس، وتوخي الحذر، والامتثال بشكل كامل للإجراءات الاحترازية التي تعلنها الحكومة.





وكانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد إلى 824 حالة، وأن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 26 ألفًا و496 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 5 آلاف و804 حالات.



