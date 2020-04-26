تبني الحيوانات الأليفة يرتفع في أمريكا بسبب فيروس كورونا.. فيديو

عرضت فضائية "الآن" فيديو أفادت فيه بارتفاع عدد تبنى الحيوانات الأليفة فى الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد





ملاجئ الحيوانات في جميع أنحاء الولايات المتحدة أصبحت فارغة بفضل وباء الحيوانات في جميع أنحاء الولايات المتحدة أصبحت فارغة بفضل وباء فيروس كورونا المستجد، حيث يتبنى الأشخاص المحاصرون في منازلهم الحيوانات الأليفة بأعداد كبيرة لرعايتهم وتخفيف العزلة عن أنفسهم في ظل تفشي وباء كورونا.





وقالت كيتي بلوك، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية الرفق بالحيوان في الولايات المتحدة، التي تشارك مع حوالي 400 ملجأ في جميع أنحاء البلاد: "لم نر شيئًا كهذا من قبل, التبني يساهم في تخفيف العزلة والتوتر".





وأضافت بلوك أنه مع انتشار COVID-19، قامت الملاجئ - التي اضطر العديد منها إلى الإغلاق بسبب أوامر البقاء في المنزل - بإطلاق نداءات التبني، وكان الرد ساحقًا.





وجدت الكلاب والقطط والأرانب وخنازير غينيا وحتى الدجاج منازل، حيث يبحث الناس في جميع أنحاء البلاد عن حيوانات أليفة لمساعدتهم على التأقلم مع الحجر المنزلي.





قالت جالين هيليري، وهي معلمة تعيش في سان دييجو بولاية كاليفورنيا: "لقد تحدثنا دائمًا عن امتلاك كلب، والآن الوقت مناسبًا جدا للتبني بما أنه لدينا الوقت لرعاية الكلب ومساعدته على التكيف مع منزله الجديد".





وقالت هيليري إن الكلاب أثبتت أيضًا أنها رفيقة عظيمة لأولادها، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عامًا، الذين فقدوا أصدقاء مدرستهم وكانوا بحاجة إلى أي شيء يساعدهم في تخفيف القلق.



