درع الأبيض.. الزمالك يتحرك لإفساد مخطط الأهلي نحو خطف نجمه

يكثف مسئولو نادي الزمالك مفاوضاتهم خلال الفترة الحالية مع يحيى الدرع، لاعب الفريق الأول لكرة اليد، لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.





وينتهي تعاقد يحيى الدرع مع الزمالك بنهاية الموسم الكروي الجاري، ويحق له الانتقال إلى أى نادٍ آخر خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وكانت الأيام الماضية شهدت دخول الأهلي فى مفاوضات قوية مع يحيى الدرع للحصول على خدماته فى الفترة المقبلة.





ويأمل مسئولو الزمالك فى إقناع يحيى الدرع بالبقاء داخل القلعة البيضاء للاستفادة من قدراته الفنية وإحباط مخطط الأهلى فى خطف اللاعب فى ظل سعى مجلس الأبيض بقيادة مرتضى منصور فى الحفاظ على جميع اللاعبين المميزين فى مختلف الألعاب.ويأمل مسئولو الأهلى فى الحصول على خدمات الدرع وإنهاء المفاوضات معه بشكل جيد، خاصة أنه يعد واحدا من أهم اللاعبين فى مصر فى ظل الاعتماد عليه بشكل دائم فى التشكيل الأساسي لمنتخب مصر.