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أخبار البلد

بسبب إعلان قطونيل.. لجنة الرصد بالمجلس القومى للمرأة تعقد اجتماعا اليوم

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:28 م
إعلان قطونيل
إعلان قطونيل
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أمل مجدى
وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه الشكر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد لسرعة تصديه للمخالفات واستجابته للشكاوى المقدمة ضد إعلان قطونيل الذى يعرض خلال شهر رمضان الكريم.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن امتنانها وفخرها بالأداء المشرف للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتصديه لهذه الإعلانات المسيئة التى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع، وتقدم المرأة بصورة سلبية لا تليق بدورها المهم فى المجتمع، مثمنة الدور المهم الذي يقوم به الأعلى لتنظيم الاعلام فى الحفاظ على الذوق العام وهوية المجتمع المصري.

يذكر أن شركة قطونيل أعلنت اليوم فى بيان لها عن وقفها بث الإعلان لأجل غير مسمى وذلك بعد تداول أخبار عن عزم  لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام عقد اجتماع اليوم لمناقشة وقف بث الإعلان بعد رصدها مخالفات بالإعلان الذي يُبث على القنوات الفضائية وتسبب في إثارة الجدل.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الرصد للأعمال الدرامية والبرامجية بالمجلس القومي للمرأة المنبثقة من لجنة الإعلام تعمل على متابعة ورصد صورة المرأة في الدراما والبرامج والإعلانات التي تذاع خلال شهر رمضان الكريم 2020 ، ويعتمد الرصد علي الكود الإعلامي الصادر عن لجنة الاعلام بالمجلس 2018 وأقره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كمعيار اعلامي لتناول صورة المرأة في وسائل الإعلام، وتقوم اللجنة بإرسال جميع المخالفات إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
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