5 نجوم محرمون على الأهلى والزمالك فى صفقات 2020

ووفقا للظروف المحيطة باللاعبين الخمسة والمبالغ المالية الكبيرة المطلوبة للتعاقد معهم فى ظل الأزمة التي تعيشها الأندية بسبب تداعيات فيروس كورونا اللعين فإن هناك صعوبة كبيرة فى ارتداء الثلاثى كينو وبغداد بونجاح ويوسف البلايلي الفانلة الحمراء ووليد الكرتي وصالح جمعة الفانلة البيضاء فى فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

فيما كشفت مجلة جون أفريك عن الراتب الشهري الذي يتقاضاه النجم الجزائري بغداد بونجاح بعد تجديد عقده مع السد القطري إلى 2024.

وكان بغداد بونجاح يتقاضى 80 ألف يورو شهريا في عقده الأول مع السد القطري قبل أن يرتفع إلى 200 ألف يورو شهريا أي 2.4 مليون يورو سنويا اى ما يعادل 42 مليون جنيه سنويا وهو مبلغ يفوق إمكانيات النادي الأهلي أيضا خاصة إذا ما أضفنا اليه ما سيحصل عليه السد القطري والذي لن يقل عن 5 ملايين يورو .





وأكدت التقارير أن قيمة عقد انتقل بلايلي للأهلي كلفت الخزينة 13 مليون يورو مما يعادل 54 مليون ريال سعودى إذ تم تحويل 3 ملايين يورو إلى الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

كما أشارت التقارير ذاتها إلى اللاعب سيحصل على 10 ملايين يورو شاملة الحوافز الخاصة بالمباريات ما يعني بأن راتبه السنوي يفوق ثلاثة ملايين يورو اى ما يصل إلى 51 مليون جنيه مصريا.





اقرأ أيضا : ممدوح عباس وأحمد بلال أبرز ضحايا قذائف عمرو زكى الـ 20





أما وليد الكرتى مهاجم الوداد المغربى ، فهو محرم على الزمالك خاصة مع وجود مواطنيه أشرف بنشرقي ومحمد بوناجم فى القلعة البيضاء إضافة الى التونسى فرجانى ساسى والكونغولى كاسونجو كابونجو وهو ما يعنى أن الفريق الأبيض مطالب بالتخلص من كاسونجو حال رغبته فى التعاقد مع الكرتي لاعب وسط الوداد المغربى بخلاف المقابل المادي الكبير المطلوب لإتمام الصفقة حال تأكيد الزمالك رغبته فى التعاقد مع اللاعب.

أما صالح جمعة فيرتبط بعقد مع ناديه الأهلى والذى يرفض بيعه لاى من الأندية المحلية أو الخارجية خوفا من انتقاله للزمالك رغم إعلان فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر عدم رغبته فى الإبقاء على اللاعب الموهوب .