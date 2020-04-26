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رياضة

5 نجوم محرمون على الأهلى والزمالك فى صفقات 2020

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:44 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
يمنى ناديا الزمالك والأهلى النفس بالتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل فى الميركاتو الصيفى المقبل بحثا عن مواصلة مسيرة حصد البطولات وإرضاء رغبات جماهيرهم العريضة فى جميع أنحاء العالم .

وربطت تقارير صحفية قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك برغبة فى التعاقد مع 5 نجوم سوبر يلعبون فى قارة آسيا هذا الموسم وهم الساحر البرازيلي ماركوس دى سليفا كينو نجم بيراميدز المعار للجزيرة الإماراتى والهداف الجزائرى بغداد بونجاح مهاجم السد القطري ومواطنه يوسف بلايلي جناح الأهلي السعودي وثلاثتهم ارتبط بالنادي الأهلي المصري ، فيما ارتبط الزمالك بالمغربي وليد الكرتي مهاجم الوداد المغربي وصالح جمعة نجم النادي الأهلي .


ووفقا للظروف المحيطة باللاعبين الخمسة والمبالغ المالية الكبيرة المطلوبة للتعاقد معهم فى ظل الأزمة التي تعيشها الأندية بسبب تداعيات فيروس كورونا اللعين فإن هناك صعوبة كبيرة فى ارتداء الثلاثى كينو وبغداد بونجاح ويوسف البلايلي الفانلة الحمراء ووليد الكرتي وصالح جمعة الفانلة البيضاء فى فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

ويتقاضى البرازيلى كينو قرابة الـ 3 ملايين جنيه شهريا من ناديه بيراميدز اى ما يعادل 36 مليون جنيه سنويا وهو ما يعنى أن النادي الأهلى لن يستطيع الدخول فى الصفقة فى ظل إمتيازات أخرى يحصل عليها اللاعب حال تسجيل الأهداف أو صناعتها .

فيما كشفت مجلة جون أفريك عن الراتب الشهري الذي يتقاضاه النجم الجزائري بغداد بونجاح بعد تجديد عقده مع السد القطري إلى 2024.



وكان بغداد  بونجاح يتقاضى 80 ألف يورو شهريا في عقده الأول مع السد القطري قبل أن يرتفع إلى 200 ألف يورو شهريا أي 2.4 مليون يورو سنويا اى ما يعادل 42 مليون جنيه سنويا وهو مبلغ يفوق إمكانيات النادي الأهلي أيضا خاصة إذا ما أضفنا اليه ما سيحصل عليه السد القطري والذي لن يقل عن 5 ملايين يورو .


وأكدت التقارير أن قيمة عقد انتقل بلايلي للأهلي كلفت الخزينة 13 مليون يورو  مما يعادل  54 مليون ريال سعودى إذ  تم تحويل 3  ملايين يورو إلى الترجي التونسي  حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

كما أشارت التقارير ذاتها إلى اللاعب سيحصل على  10 ملايين يورو  شاملة الحوافز الخاصة بالمباريات ما يعني بأن راتبه السنوي يفوق ثلاثة ملايين يورو اى ما يصل إلى 51 مليون جنيه مصريا.


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أما وليد الكرتى مهاجم الوداد المغربى ، فهو محرم على الزمالك خاصة مع وجود مواطنيه أشرف بنشرقي ومحمد بوناجم فى القلعة البيضاء إضافة الى التونسى فرجانى ساسى والكونغولى كاسونجو كابونجو وهو ما يعنى أن الفريق الأبيض مطالب بالتخلص من كاسونجو حال رغبته فى التعاقد مع الكرتي لاعب وسط الوداد المغربى بخلاف المقابل المادي الكبير المطلوب لإتمام الصفقة حال تأكيد الزمالك رغبته فى التعاقد مع اللاعب.

أما صالح جمعة فيرتبط بعقد مع ناديه الأهلى والذى يرفض بيعه لاى من الأندية المحلية أو الخارجية خوفا من انتقاله للزمالك رغم إعلان فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر عدم رغبته فى الإبقاء على اللاعب الموهوب .

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