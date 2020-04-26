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رياضة

مهزلة سخيفة..أول رد فعل لمرتضى منصور على برنامج رامز مجنون رسمى

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:28 م
مرتضى منصور ورامز
مرتضى منصور ورامز جلال
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منتصر الرفاعى
شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما عنيفا على الفنان رامز جلال مقدم برنامج رامز مجنون رسمى الذى يذاع خلال شهر رمضان الكريم عبر شاشة قناة إم بى سى مصر .

وطالب مرتضى منصور فى فيديو نشره على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب " بإيقاف البرنامج الذى يتلاعب فيه رامز جلال بحياة الضيوف فى مشهد كارثى لبرامج المقالب.

وشدد المستشار مرتضى منصور أنه لن يسكت على أى إهانة للزمالك خلال البرنامج مطالبا المسئولين عن الإعلام بضرورة التحرك لإيقاف هذه المهزلة السخيفة على حد وصفه.


وكان رامز جلال قد استضاف الفنانة غادة عادل فى أولى حلقات البرنامج واللاعب التونسي على معلول ظهير أيسر النادي الأهلى فى ثانى حلقات البرنامج.

وأثار على معلول غضب جماهير الزمالك عقب رده على مداعبة رامز جلال بأنه يستطيع الحصول على توقيعه للزمالك تحت تهديد الثعبان الذى أحضره له بالبرنامج ليرد اللاعب التونسى قائلا: لا هات الثعبان أحسن.





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